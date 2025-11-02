El Programa Hogar de ANSES, destinado a brindar asistencia en el consumo de energía a familias de menores ingresos, vuelve a generar atención por cambios en los criterios de pago. Este mes, se confirmó que ciertos beneficiarios no recibirán el beneficio, lo que generó consultas sobre los requisitos actuales.

El esquema de asistencia busca garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, por lo que mantener actualizada la información personal y cumplir con las condiciones establecidas resulta clave. La exclusión temporal de algunos beneficiarios refleja la necesidad de revisar la documentación y los consumos registrados.

Quiénes no reciben el Programa Hogar de ANSES en noviembre 2025

Algunas razones por las que podrías no recibir el pago del Programa Hogar de ANSES en noviembre de 2025 incluyen:

Conexión de gas natural en tu domicilio : si contás con servicio de gas por red, es necesario tramitar el Certificado de Negativa de Servicio de Gas de Red ante la empresa distribuidora y presentarlo en ANSES con turno previo.

: si contás con servicio de gas por red, es necesario tramitar el Certificado de Negativa de Servicio de Gas de Red ante la empresa distribuidora y presentarlo en ANSES con turno previo. Ingresos familiares superiores al límite permitido : si el total de ingresos del grupo familiar excede los 2 SMVM (o 3 SMVM con Certificado Único de Discapacidad, CUD), deberás acercarte a una oficina de ANSES con turno. En la Región Patagónica, los topes son más altos: 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con CUD.

: si el total de ingresos del grupo familiar excede los 2 SMVM (o 3 SMVM con Certificado Único de Discapacidad, CUD), deberás acercarte a una oficina de ANSES con turno. En la Región Patagónica, los topes son más altos: 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con CUD. Figurar como titular de un medidor de gas natural: en este caso, hay que gestionar la baja del servicio ante la empresa. Si los datos del grupo familiar son incorrectos, pueden actualizarse en ANSES sin turno.

en este caso, hay que gestionar la baja del servicio ante la empresa. Si los datos del grupo familiar son incorrectos, pueden actualizarse en ANSES sin turno. Duplicidad del subsidio dentro del grupo familiar : si dos personas perciben el beneficio, el doble cobro debe resolverse en ANSES con turno previo.

: si dos personas perciben el beneficio, el doble cobro debe resolverse en ANSES con turno previo. Suspensión por falta de acreditación: si dejaste de cobrar el subsidio durante tres meses consecutivos, será necesario iniciar nuevamente el trámite para poder recibirlo.

Cómo saber si no recibís el Programa Hogar de ANSES

Para verificar si sos beneficiario activo del Programa Hogar este mes, podés hacerlo de las siguientes maneras: