En octubre, los jubilados y pensionados de todo el país que reciben la mínima percibirán sus haberes con un nuevo incremento mensual a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En el décimo mes del año las prestaciones sociales se ajustan con una suba del 1,87%, acorde a la inflación de agosto, que alcanzó el 1,9%.

Cuánto cobran los jubilados que reciben el haber mínimo en octubre 2025

La actualización de octubre eleva la jubilación mínima a $326.266,36, cifra a la que se adiciona el bono extraordinario de $70.000, que permanece fijo, por lo que el haber total a percibir asciende a $396.266,36. Este refuerzo previsional busca mitigar el impacto de la inflación y asegurar un ingreso extra a los jubilados y pensionados con haberes más bajos.

No obstante, pese a que en octubre se aplica el incremento del 1,87%, en línea con la suba de precios de agosto (1,9%), el bono no se actualiza y continúa en $70.000 desde marzo de 2024, lo que provoca que el reajuste mensual quede por debajo de la variación del IPC.

Cómo es el bono para jubilados de ANSES en octubre 2025

El adicional de $70.000 se deposita automáticamente junto a los haberes y está destinado, principalmente, a quienes perciben la jubilación mínima, pensiones no contributivas o PUAM.

Para los beneficiarios con ingresos superiores al haber mínimo, el refuerzo se otorga de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $396.266,36. Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro se fijan según la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes.