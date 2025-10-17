Las jubilaciones y pensiones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo incremento en los haberes correspondientes a noviembre, tras la divulgación del índice de inflación de septiembre de 2025 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este ajuste en los montos se aplica en cumplimiento del Decreto de Movilidad Jubilatoria, normativa implementada a comienzos de 2024, que vincula la evolución de los haberes previsionales con las variaciones del índice inflacionario difundido oficialmente.

A qué monto llegan las jubilaciones de ANSES en noviembre 2025

De acuerdo con los datos publicados por el INDEC, la inflación correspondiente a septiembre se ubicó en 2,1%, marcando el registro más elevado de los últimos meses, mientras que la variación interanual alcanzó el 31,8%. En base a estas cifras, la ANSES definió los montos estimativos que percibirán los beneficiarios de jubilaciones y pensiones:

Jubilación mínima: $333.157,28

Jubilación máxima: $2.241.604,19

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32

Pensión No Contributiva: $304.647,87

Además, algunos de los titulares incluidos en estos grupos recibirán el bono previsional extraordinario otorgado por el organismo, que tiene un valor de $70.000. Este refuerzo se destina a quienes perciben haberes inferiores al monto resultante de la suma entre la jubilación mínima y la bonificación adicional.

De esta manera, los ingresos finales de los beneficiarios que accedan al bono quedarán conformados de la siguiente forma: