Fechas confirmadas
Confirmado: así quedó el calendario de pagos de ANSES en noviembre 2025
Enterate a continuación de las fechas de pago confirmadas de estas prestaciones que otorga el organismo estatal para el mes de noviembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de pagos correspondiente a las prestaciones de noviembre de 2025. En esta ocasión, se aplicará un incremento del 2,1%, ajustado según el último índice de inflación informado oficialmente.
Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $403.150,65, compuesta por un haber base de $333.150,65 más un bono adicional de $70.000. En tanto, la jubilación máxima se establecerá en $2.241.788,48.
Cuándo paga ANSES en noviembre 2025
El calendario de pagos se conforma de la siguiente manera:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- Documentos terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre
- Documentos terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre
- Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre
- Documentos terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre.
- Documentos terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre
- Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.
- Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre.
- Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre.
- Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre.
- Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre.
- Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre.
- Documentos terminados en 9: jueves 20 de noviembre.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar
- Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre.
- Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre.
- Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.
- Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre.
- Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre.
- Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre
- Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre
- Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.
- Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre
- Documentos terminados en 9: martes 25 de noviembre.
SUAF de ANSES: Asignación Familiar por hijo
- Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre.
- Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
- Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre
- Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre
- Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre.
- Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre.
- Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre.
- Documentos terminados en 9: jueves 20 de noviembre.
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
- Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre
- Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
- Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre
- Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre
- Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre.
- Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre.
- Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre.
- Documentos terminados en 9: jueves 20 de noviembre.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: lunes 24 de noviembre
- Documentos terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
- Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
- Documentos terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
- Documentos terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre.