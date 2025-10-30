La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de pagos correspondiente a las prestaciones de noviembre de 2025. En esta ocasión, se aplicará un incremento del 2,1%, ajustado según el último índice de inflación informado oficialmente.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $403.150,65, compuesta por un haber base de $333.150,65 más un bono adicional de $70.000. En tanto, la jubilación máxima se establecerá en $2.241.788,48.

Cuándo paga ANSES en noviembre 2025

El calendario de pagos se conforma de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre.

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre.

Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre.

Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre.

Documentos terminados en 9: jueves 20 de noviembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre.

Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.

Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: martes 25 de noviembre.

SUAF de ANSES: Asignación Familiar por hijo

Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre.

Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre.

Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre.

Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre.

Documentos terminados en 9: jueves 20 de noviembre.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre.

Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre.

Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre.

Documentos terminados en 9: jueves 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo