Octubre de 2025 trae buenas noticias para los jubilados y pensionados de ANSES, ya que se espera un pago extraordinario que despertó gran interés entre los beneficiarios. La medida genera expectativa y comentarios sobre cómo se verá reflejada en los ingresos de cada persona.

El bono se enmarca dentro de políticas de asistencia y ajustes que buscan acompañar a los adultos mayores frente a distintos factores económicos. Mientras tanto, la información circula rápidamente entre medios, con consultas frecuentes sobre fechas de cobro y condiciones de acceso.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en octubre 2025

En octubre de 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones en Argentina se actualizan con un incremento del 1,88%. Además, se aplica un bono de $70.000 para quienes tienen ingresos bajos, lo que eleva la jubilación mínima a $396.298,38.

Detalles de las prestaciones con el bono:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70 → se completa con bono proporcional hasta $396.298,38.

→ se completa con bono proporcional hasta $396.298,38. Pensión No Contributiva por Invalidez o por Vejez: $298.408,87 → se completa con bono proporcional hasta $396.298,38.

→ se completa con bono proporcional hasta $396.298,38. Pensión Madre de 7 hijos: $396.298,38 → ya alcanza el monto máximo con bono incluido.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre 2025

Jubilados que reciben el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminado en 3: 13 de octubre

DNI terminado en 4: 14 de octubre

DNI terminado en 5: 15 de octubre

DNI terminado en 6: 16 de octubre

DNI terminado en 7: 17 de octubre

DNI terminado en 8: 20 de octubre

DNI terminado en 9: 21 de octubre

Jubilados que cobran más que el haber mínimo