Octubre de 2025 trae buenas noticias para los jubilados y pensionados de ANSES, ya que se espera un pago extraordinario que despertó gran interés entre los beneficiarios. La medida genera expectativa y comentarios sobre cómo se verá reflejada en los ingresos de cada persona.

El bono se enmarca dentro de políticas de asistencia y ajustes que buscan acompañar a los adultos mayores frente a distintos factores económicos. Mientras tanto, la información circula rápidamente entre medios, con consultas frecuentes sobre fechas de cobro y condiciones de acceso.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en octubre 2025

Informate sobre cómo quedan los pagos de ANSES para jubilados y pensionados
En octubre de 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones en Argentina se actualizan con un incremento del 1,88%. Además, se aplica un bono de $70.000 para quienes tienen ingresos bajos, lo que eleva la jubilación mínima a $396.298,38.

Detalles de las prestaciones con el bono:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70 → se completa con bono proporcional hasta $396.298,38.
  • Pensión No Contributiva por Invalidez o por Vejez: $298.408,87 → se completa con bono proporcional hasta $396.298,38.
  • Pensión Madre de 7 hijos: $396.298,38 → ya alcanza el monto máximo con bono incluido.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre 2025

Jubilados que reciben el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminado en 3: 13 de octubre
  • DNI terminado en 4: 14 de octubre
  • DNI terminado en 5: 15 de octubre
  • DNI terminado en 6: 16 de octubre
  • DNI terminado en 7: 17 de octubre
  • DNI terminado en 8: 20 de octubre
  • DNI terminado en 9: 21 de octubre

Jubilados que cobran más que el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre