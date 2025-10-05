Con bono extra: cuál es el monto que cobran los jubilados y pensionados de ANSES en octubre 2025
Esto vuelve la noticia relevante no solo para quienes perciben haberes mínimos, sino también para quienes tienen prestaciones superiores.
Octubre de 2025 trae buenas noticias para los jubilados y pensionados de ANSES, ya que se espera un pago extraordinario que despertó gran interés entre los beneficiarios. La medida genera expectativa y comentarios sobre cómo se verá reflejada en los ingresos de cada persona.
El bono se enmarca dentro de políticas de asistencia y ajustes que buscan acompañar a los adultos mayores frente a distintos factores económicos. Mientras tanto, la información circula rápidamente entre medios, con consultas frecuentes sobre fechas de cobro y condiciones de acceso.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en octubre 2025
En octubre de 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones en Argentina se actualizan con un incremento del 1,88%. Además, se aplica un bono de $70.000 para quienes tienen ingresos bajos, lo que eleva la jubilación mínima a $396.298,38.
Detalles de las prestaciones con el bono:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70 → se completa con bono proporcional hasta $396.298,38.
- Pensión No Contributiva por Invalidez o por Vejez: $298.408,87 → se completa con bono proporcional hasta $396.298,38.
- Pensión Madre de 7 hijos: $396.298,38 → ya alcanza el monto máximo con bono incluido.
Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre 2025
Jubilados que reciben el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminado en 3: 13 de octubre
- DNI terminado en 4: 14 de octubre
- DNI terminado en 5: 15 de octubre
- DNI terminado en 6: 16 de octubre
- DNI terminado en 7: 17 de octubre
- DNI terminado en 8: 20 de octubre
- DNI terminado en 9: 21 de octubre
Jubilados que cobran más que el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre