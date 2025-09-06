La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que el lunes 8 de septiembre dará inicio el cronograma de acreditaciones previsto para este mes.

De acuerdo con lo informado por el organismo, los haberes tendrán una suba del 1,9%, ajustada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio. Además, se ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado como refuerzo para los grupos más vulnerables.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2025

Los montos son los siguientes:

Jubilación mínima: $ 320.277,17

Jubilación mínima con bono: $ 390.277,17

PUAM: $ 256.221,74

Jubilación máxima: $ 2.155.162,17

En qué fechan cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2025

El cronograma de pagos queda conformado de la siguiente manera: