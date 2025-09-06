Aumentos para beneficiarios
Con aumento y bono: qué grupo de ANSES recibirá más de $390.000 en septiembre 2025
Conocé a continuación los montos confirmados de la prestación que otorga el organismo estatal para el noveno mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que el lunes 8 de septiembre dará inicio el cronograma de acreditaciones previsto para este mes.
De acuerdo con lo informado por el organismo, los haberes tendrán una suba del 1,9%, ajustada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio. Además, se ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado como refuerzo para los grupos más vulnerables.
Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2025
Los montos son los siguientes:
- Jubilación mínima: $ 320.277,17
- Jubilación mínima con bono: $ 390.277,17
- PUAM: $ 256.221,74
- Jubilación máxima: $ 2.155.162,17
En qué fechan cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2025
El cronograma de pagos queda conformado de la siguiente manera:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: del 8 al 19 de septiembre
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: del 22 al 26 de septiembre
- AUH y Asignación Familiar por Hijo: del 8 al 19 de septiembre
- Asignación por Embarazo: del 10 al 23 de septiembre
- Prenatal y Maternidad: del 10 al 16 de septiembre
- Pensiones no contributivas: del 8 al 12 de septiembre
- Prestación por Desempleo Plan 1: del 19 al 25 de septiembre