La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cuáles serán los valores actualizados de las Asignaciones Familiares correspondientes a septiembre.

El anuncio se dio tras conocerse el índice de inflación de julio, que alcanzó el 1,9%, de acuerdo con el relevamiento publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Qué monto cobran las asignaciones familiares de ANSES en septiembre 2025

Los montos a percibir según cada asignación, son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

AUH: $115.064,72

AUH con discapacidad: $374.670,30

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $860.486: $187.339,36

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29

IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social

$92.051,77

Asignación Familiar por Prenatal

IGF hasta $860.486: $57.535,98

IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62

IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89

Asignación por Maternidad

Según remuneración bruta

Asignación de Pago Único

Nacimiento: $67.062,91

Adopción: $401.004,96

Matrimonio: $100.421,34

Cónyuge

$13.955,90

Ayuda Escolar Anual

$86.615,00

Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad