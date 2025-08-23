Montos confirmados
Con aumento incluido: cuánto cobrarán las asignaciones familiares de ANSES en septiembre 2025
Conocé a continuación los montos confirmados de las prestaciones que brinda el ente estatal para el noveno mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cuáles serán los valores actualizados de las Asignaciones Familiares correspondientes a septiembre.
El anuncio se dio tras conocerse el índice de inflación de julio, que alcanzó el 1,9%, de acuerdo con el relevamiento publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).
Qué monto cobran las asignaciones familiares de ANSES en septiembre 2025
Los montos a percibir según cada asignación, son los siguientes:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- AUH: $115.064,72
- AUH con discapacidad: $374.670,30
Asignación Familiar por Hijo
- Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40
- IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $860.486: $187.339,36
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29
- IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27
Asignación por Embarazo para Protección Social
- $92.051,77
Asignación Familiar por Prenatal
- IGF hasta $860.486: $57.535,98
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62
- IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
- IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89
Asignación por Maternidad
- Según remuneración bruta
Asignación de Pago Único
- Nacimiento: $67.062,91
- Adopción: $401.004,96
- Matrimonio: $100.421,34
Cónyuge
- $13.955,90
Ayuda Escolar Anual
- $86.615,00
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad
- $86.615,00