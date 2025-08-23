La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cuáles serán los valores actualizados de las Asignaciones Familiares correspondientes a septiembre. 

El anuncio se dio tras conocerse el índice de inflación de julio, que alcanzó el 1,9%, de acuerdo con el relevamiento publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Qué monto cobran las asignaciones familiares de ANSES en septiembre 2025

Los montos a percibir según cada asignación, son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • AUH: $115.064,72
  • AUH con discapacidad: $374.670,30

Asignación Familiar por Hijo

  • Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta $860.486: $187.339,36
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29
  • IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social

  • $92.051,77

Asignación Familiar por Prenatal

  • IGF hasta $860.486: $57.535,98
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
  • IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89

Asignación por Maternidad

  • Según remuneración bruta

Asignación de Pago Único

  • Nacimiento: $67.062,91
  • Adopción: $401.004,96
  • Matrimonio: $100.421,34

Cónyuge

  • $13.955,90

Ayuda Escolar Anual

  • $86.615,00

Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad

  • $86.615,00