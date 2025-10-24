Durante el mes de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) depositará un total de $193.144,80 por cada niño menor de 3 años que perciba la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este monto resulta de la combinación entre el haber actualizado de la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, incluido dentro del Plan de los Mil Días.

Ambos apoyos alimentarios se acreditan de forma automática, gracias al intercambio de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, sin necesidad de realizar gestiones adicionales por parte de los beneficiarios.

A qué monto llegan AUH de ANSES en noviembre 2025

Los montos actualizados son los siguientes:

AUH: con el aumento del 2,08%, la asignación sube a $119.691, pero ANSES aplica la retención del 20% ($23.938,20) hasta que la familia presente la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar: tiene como objetivo garantizar el acceso a una alimentación básica y se mantiene en $52.250para quienes tienen un hijo.

Complemento Leche: destinado a niños de hasta 3 años y embarazadas con AUH; con la última actualización pasa a $45.142.

Qué extra puede recibir AUH de ANSES en noviembre 2025

En el marco del Plan de los Mil Días, el organismo estatal entrega una vez por año la Asignación por Cuidado de Salud Integral, también conocida como Complemento Salud. Para acceder a este beneficio, es requisito que el menor esté inscripto en el Plan Sumar, trámite que se realiza en centros de salud públicos.

Este pago anual equivale al monto de la AUH vigente en febrero de cada año. De acuerdo con la Resolución 67/2025, en marzo de 2025 se abonaron $112.941 por hijo, y la próxima acreditación está prevista para 2026.

Desde el organismo previsional aclararon que este complemento no debe confundirse con el 20% retenido mensualmente, ya que esa retención se abona por separado una vez que se presenta la Libreta, dentro de un plazo de hasta 60 días posteriores a su entrega.