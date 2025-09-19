Atención beneficiarios
Cómo ver la fecha de cobro de octubre 2025 para jubilados de ANSES
Conocé a continuación cómo acceder a esta información a través del organismo estatal y las fechas de pago confirmadas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos de octubre destinado a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas (PNC).
El esquema, que se aplicará entre el martes 8 y el martes 28 del mes, organiza las fechas de cobro según el tipo de beneficio y la terminación del DNI de cada beneficiario, tal como ocurre habitualmente.
Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre 2025
El calendario de pagos se conforma de la siguiente manera:
Jubilados que reciben el haber mínimo
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
- DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar por el feriado).
- DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.
- DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.
- DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.
- DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.
- DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.
- DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.
Jubilados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.
Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en octubre 2025
Los montos actualizados son los siguientes:
- Jubilación mínima: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36
- Jubilación máxima: $2.195.463,70
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45