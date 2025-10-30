El Programa Hogar que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), correspondiente a noviembre de 2025, ya tiene habilitado su período de inscripción. Esta iniciativa del Estado nacional representa un apoyo fundamental para miles de familias argentinas que dependen de ella para afrontar sus gastos energéticos.

El plan tiene como objetivo asegurar el acceso al gas envasado a un valor subsidiado, permitiendo que los hogares con menores ingresos y sin conexión a la red de gas natural puedan cubrir sus necesidades básicas de consumo. Se trata de una asistencia económica orientada a garantizar el abastecimiento y promover la igualdad en el acceso a los servicios esenciales.

Cuáles son los requisitos del Programa Hogar de ANSES en noviembre de 2025

Luego de que se informara que ANSES dio de baja a varios beneficiarios del programa, la atención se centra ahora en los pagos correspondientes a noviembre.

Para acceder al subsidio del Programa Hogar, los hogares deben cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Energía y la ANSES. Entre las condiciones principales, se destaca que ningún integrante del grupo familiar puede tener servicio de gas natural a su nombre ni haber tramitado la Tarifa Social de Gas.

Además, los ingresos totales del hogar no deben superar los 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En caso de que una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) resida en el domicilio, el tope aumenta a 3 SMVM. En las provincias patagónicas —La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones— los límites se amplían a 2,8 SMVM o 4,2 SMVM si hay un conviviente con discapacidad.

El beneficio del Programa Hogar se deposita mensualmente y puede cubrir hasta el 80% del costo de la garrafa, brindando un apoyo esencial para los hogares sin conexión a la red de gas natural.

Cómo inscribirte para recibir el Programa Hogar de ANSES en noviembre 2025

El trámite para acceder al Programa Hogar se realiza completamente en línea, sin necesidad de acercarse a una oficina de la ANSES.

Ingresar a Mi ANSES. Acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Si aún no se cuenta con ella, puede crearse fácilmente desde el sitio web o la aplicación móvil del organismo. Verificar los datos personales y familiares. Una vez dentro del portal, se debe comprobar que toda la información esté actualizada antes de continuar con la solicitud. Seleccionar la opción correspondiente. En el menú principal, ingresar a "Programas y Beneficios" → "Solicitar Tarifa Social" y elegir la opción "Programa Hogar". Completar y presentar la solicitud. Llenar el formulario digital con los datos requeridos y, una vez finalizado, descargar el comprobante de solicitud como constancia del trámite realizado.

De esta manera, los solicitantes pueden gestionar el subsidio de manera rápida, segura y sin intermediarios, accediendo a un beneficio clave para garantizar el abastecimiento energético en los hogares de menores ingresos.