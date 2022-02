Cómo será el fideicomiso del Gobierno para evitar la suba de las harinas

Este miércoles, la Secretaría de Comercio planteó a los miembros de las entidades vinculadas a la cadena de producción y comercialización del trigo y el maíz "avanzar rápidamente" en la conformación de un fideicomiso con el objetivo de garantizar el acceso de la población a la harina 000 y el paquete de fideos de medio kilo, en el marco del Programa Precios Cuidados.



Sucedió durante una reunión que encabezó Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, acompañado por el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt, y el subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Delfo Buchaillot.



Por parte del sector privado asistieron Pedro Vignau de Maizar; Guillermo García de Argentrigo; Ricardo Martins de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Gustavo Idígoras de CIARA-CEC; Fernando Rivara de la Federación Acopiadores; Francisco Schang de la Cámara Nutrición Animal y Ernesto Crinigan del Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales.



De manera virtual se sumaron Carlos Eiras de la Cámara Argentina de Feedlot y Andrés Emilio Ponte de MATBA-ROFEX



Voceros del encuentro explicaron a Télam que Feletti explicó a los representantes de los sectores de la producción que "el fideicomiso es un instrumento imprescindible a los fines de garantizar el paquete de harina 000 y el paquete de fideos de medio kilo en el marco de Precio Cuidados".



En ese sentido, se señaló que el Gobierno considera que si no se genera una herramienta que mínimamente desvincule el precio internacional del trigo de su precio interno, los productores molineros y fideeros dicen que tienen que absorber el costo del precio del trigo y no pueden mantener los precios acordados.



El encuentro se concretó en momentos en que el trigo volvió a cerrar con fuertes subas en el mercado de Chicago debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, lo que llevó a que el cereal subiera US$ 11,7 hasta tocar los US$ 310 por tonelada, para lograr su mejor precio desde noviembre de 2012.



Ante esa situación, el planteo de la Secretaría de Comercio que se presentó en la mesa de esta tarde de miércoles es la necesidad de afectar 750.000 toneladas de trigo sobre un total de 22 millones de producción, es decir el 3,5 % que se considera permitiría fondear el fideicomiso para sostener los dos productos de consumo masivo.



El Gobierno quiere mantener estable el precio en góndola de la harina 000 y de lo fideos de medio kilo, considerados consumos esenciales.



"Lo que se requiere no es pedirle a nadie que pierda, simplemente que garanticen esas 750.000 toneladas para asegurar el acceso a dos consumos esenciales para la población a un precio acorde y no determinado por los aumentos internacionales", explicaron las fuentes consultadas.



Los datos de los equipos técnicos presentados el miércoles permitieron señalar que "sin ese fideicomiso el aumento del paquete de fideos seria del 22%, algo que no se va a habilitar ni permitir porque la idea es generar una canasta que actúe como referencia y para esos dos productos se requieren 750.000 toneladas de trigo que garanticen harina y fideos a un precio razonable", se explicó.



Al respecto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) y las Mesas Intersectoriales de Trigo y Maíz rechazaron el miércoles la decisión oficial de constituir fideicomiso tras la reunión con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti y funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.



En dos comunicados, las entidades integrantes de las Mesas y la entidad bursátil volvieron a rechazar la iniciativa oficial al asegurar que "esta herramienta constituye un estímulo negativo que puede afectar la previsibilidad en la cadena.



Por su parte, la BCBA plantearon que "sería más eficiente implementar alternativas para subsidiar la demanda y no la oferta" como "una serie de medidas que incluyen desde la utilización de mecanismos de cobertura, financiación, y, fundamentalmente, propuestas para llegar a los sectores más vulnerables, a través de tarjetas de alimentos".



Las Mesas, también indicaron que "el gobierno debe trabajar sobre las reales causas de la inflación que exceden al precio del maíz o del trigo, los cuales estuvieron siempre por debajo del ritmo inflacionario durante todo el 2021".



Asimismo, remarcaron que "no existen problemas de abastecimiento del mercado nacional, en base a las estimaciones realizadas e insistir en que la incidencia del maíz y del trigo en el precio al consumidor de los productos procesados es muy limitada y cualquier mecanismo de compensación no va a generar beneficios para las familias argentinas".



Fuentes del gobierno hablaron con Télam sobre la postura de los sectores productores. "Se sigue avanzando, y la intención es cerrar rápidamente el tema en el marco de un acuerdo", apuntaron.



La confianza en el entendimiento se señaló a partir de comprender que "el Gobierno y los sectores sentados en la mesa tienen la plena certeza de que es necesario subsidiar el precio de los fideos y de la harina ante el contexto de incremento internacional".



Como referencia, se dijo en la reunión que todos los países productores de alimentos y exportadores tienen algún mecanismo que les permite desvincular esos precios y garantizar a su población el acceso a alimentos esenciales.



Y concluyó: "No pueden estar los fideos y la harina sometidos a los vaivenes de los precios internacionales, y el estado asume ese rol de garantizarlo".