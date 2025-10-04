Cómo saber si recibís el Voucher Educativo de ANSES en octubre 2025
Conocé a continuación de qué manera conocer si percibís esta prestación que otorga el ente estatal para sus beneficiarios en el décimo mes del año.
En Argentina, el voucher educativo funciona como una asistencia monetaria otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a hogares con hijos que cursan los niveles inicial, primario o secundario en instituciones privadas con subsidio estatal.
Este plan tiene como propósito colaborar con el abono de las cuotas escolares y se encuentra sujeto a condiciones de residencia e ingresos familiares.
De qué forma podés saber si recibís el Voucher Educativo de ANSES en octubre 2025
Este beneficio será otorgado únicamente a las familias que completaron la inscripción durante el período habilitado este año. El programa está dirigido a personas con DNI y al menos dos años de residencia legal en Argentina.
Un punto clave es que el ingreso total del hogar no puede superar siete salarios mínimos vitales y móviles, lo que en octubre representa un tope de $2.255.400.
La gestión de la solicitud del Voucher Educativo se realiza en la página oficial voucherseducativos.educacion.gob.ar, utilizando el CUIL de uno de los padres o tutores responsables. Además, es requisito contar con un usuario activo en Mi Argentina.
Para verificar si el trámite fue aprobado y conocer la fecha de acreditación, existen dos vías:
- Ingresar al portal Mi ANSeS con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Mis Cobros", donde figura el detalle del beneficio.
- Acceder a Mi Argentina con usuario y contraseña, en el apartado "Estado de tu solicitud".
En caso de aprobación, el sistema indicará automáticamente la fecha y el lugar de cobro, considerando la terminación del DNI del beneficiario.
Cuáles son los requisitos para recibir el Voucher Educativo de ANSES
El voucher educativo está destinado a colaborar con el pago de aranceles en escuelas privadas con aporte estatal, y para acceder es necesario que los adultos responsables cumplan con requisitos vinculados a la documentación, los ingresos y la situación socioeconómica del grupo familiar.
Pueden gestionarlo quienes tengan responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años inclusive, siempre que los chicos/as sean alumnos regulares en instituciones incluidas en el programa y se cumplan las condiciones exigidas.
Asimismo, se requiere que los datos personales y familiares estén actualizados en la base de ANSES, ya que de lo contrario el trámite podría ser rechazado o demorar más de lo previsto.
Requisitos principales:
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal mínima de dos años en el país.
- Contar con DNI vigente.
- No superar los siete salarios mínimos vitales y móviles como ingreso familiar.
- Completar la encuesta obligatoria en la plataforma al momento de inscribirse.