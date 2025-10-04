En Argentina, el voucher educativo funciona como una asistencia monetaria otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a hogares con hijos que cursan los niveles inicial, primario o secundario en instituciones privadas con subsidio estatal.

Este plan tiene como propósito colaborar con el abono de las cuotas escolares y se encuentra sujeto a condiciones de residencia e ingresos familiares.

De qué forma podés saber si recibís el Voucher Educativo de ANSES en octubre 2025

Este beneficio será otorgado únicamente a las familias que completaron la inscripción durante el período habilitado este año. El programa está dirigido a personas con DNI y al menos dos años de residencia legal en Argentina.

Un punto clave es que el ingreso total del hogar no puede superar siete salarios mínimos vitales y móviles, lo que en octubre representa un tope de $2.255.400.

La gestión de la solicitud del Voucher Educativo se realiza en la página oficial voucherseducativos.educacion.gob.ar, utilizando el CUIL de uno de los padres o tutores responsables. Además, es requisito contar con un usuario activo en Mi Argentina.

Para verificar si el trámite fue aprobado y conocer la fecha de acreditación, existen dos vías:

Ingresar al portal Mi ANSeS con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Mis Cobros", donde figura el detalle del beneficio.

Acceder a Mi Argentina con usuario y contraseña, en el apartado "Estado de tu solicitud".

En caso de aprobación, el sistema indicará automáticamente la fecha y el lugar de cobro, considerando la terminación del DNI del beneficiario.

Cuáles son los requisitos para recibir el Voucher Educativo de ANSES

El voucher educativo está destinado a colaborar con el pago de aranceles en escuelas privadas con aporte estatal, y para acceder es necesario que los adultos responsables cumplan con requisitos vinculados a la documentación, los ingresos y la situación socioeconómica del grupo familiar.

Pueden gestionarlo quienes tengan responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años inclusive, siempre que los chicos/as sean alumnos regulares en instituciones incluidas en el programa y se cumplan las condiciones exigidas.

Asimismo, se requiere que los datos personales y familiares estén actualizados en la base de ANSES, ya que de lo contrario el trámite podría ser rechazado o demorar más de lo previsto.

Requisitos principales: