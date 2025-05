Numerosos jóvenes que se inscribieron en las Becas Progresar 2025 se encontraron con que su postulación fue denegada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En la mayoría de los casos, el motivo del rechazo no está vinculado a las condiciones socioeconómicas del solicitante, sino a la ausencia de validación académica por parte del establecimiento educativo, un requisito indispensable para obtener el beneficio.

De qué forma podés ver si ANSES rechazó la solicitud para las Becas Progresar

Si te encontrás con este inconveniente, existen varios pasos que podés seguir para revisar tu caso y, si corresponde, presentar un reclamo:

Accedé a la plataforma oficial de Becas Progresar utilizando tu cuenta de Mi Argentina. Una vez dentro, verificá el estado de tu postulación, que puede aparecer como aprobada, rechazada u observada. En caso de que figure como rechazada u observada, el sistema habilitará un formulario para presentar un reclamo. Completá el formulario, explicando tu situación con el mayor detalle posible para que ANSES pueda analizar nuevamente tu solicitud. Al mismo tiempo, ponete en contacto con tu institución educativa para confirmar que hayan cargado correctamente tu información académica en el sistema.

Estos pasos son fundamentales para que tu solicitud sea reconsiderada y tengas chances de acceder al beneficio.

Cómo saber si seguís cobrando las Becas Progresar de ANSES

Además del formulario de reclamo, existe otra herramienta que puede ayudarte a confirmar si seguís siendo beneficiario: la Certificación Negativa de ANSES. Este documento se puede consultar de forma online y permite verificar si estás registrado como receptor de la beca.

Para acceder, tenés que ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y clave de la Seguridad Social, luego seleccionar la opción “Certificación Negativa”, ingresar tu CUIL y elegir el mes de abril de este año.

Si en el resultado la beca aparece en color rojo, significa que el beneficio sigue vigente y que el pago se realizará según lo establecido en el cronograma.

También es importante revisar cuál es tu punto de cobro asignado, ya que el organismo puede haberlo modificado respecto al que seleccionaste al momento de anotarte, lo que podría causar confusiones al momento de retirar el dinero.

Es fundamental no dejar pasar los plazos. Presentar el reclamo y chequear tu información a tiempo puede ser la clave para no perder la beca. Y si no llegaste a anotarte en la primera etapa, deberás esperar hasta agosto, cuando se abra la segunda convocatoria del programa Progresar 2025.