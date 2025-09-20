El desarrollo tecnológico ofrece múltiples beneficios en la vida diaria y uno de ellos se vincula directamente con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

A través del sitio web oficial del organismo, los usuarios tienen la posibilidad de acceder a distintos trámites en línea, entre ellos la consulta del estado de las jubilaciones y pensiones.

Así podés revisar el estado de un expediente en ANSES durante septiembre 2025

Cuando una persona ya inició un trámite en la ANSES, puede realizar el seguimiento en línea de manera ágil y sin ningún costo. Gracias a las herramientas digitales disponibles en la web oficial del organismo, consultar el avance de un expediente resulta sencillo y accesible.

Desde la comodidad del hogar, es posible revisar qué gestiones pueden hacerse por internet y en qué estado se encuentra cada una de ellas:

Jubilación

Pensión derivada

Pensión directa

Reconocimiento de servicios

Reajustes

Sentencias judiciales

Pensiones no contributivas

Actuaciones administrativas

Convenios internacionales

La plataforma online se transformó en una herramienta clave tanto para beneficiarios presentes o futuros de jubilaciones y pensiones, como también para quienes tramitan prestaciones especiales o revisiones. Por este motivo, el servicio está destinado a quienes hayan comenzado un expediente en el organismo estatal y deseen conocer en tiempo real el estado de su gestión.

Los requisitos para consultar el estado del trámite son: