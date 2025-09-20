Cómo podés ver el estado de un expediente de ANSES en septiembre 2025
Enterate a continuación cómo acceder a esta útil información brindada por el organismo estatal para el noveno mes del año.
El desarrollo tecnológico ofrece múltiples beneficios en la vida diaria y uno de ellos se vincula directamente con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
A través del sitio web oficial del organismo, los usuarios tienen la posibilidad de acceder a distintos trámites en línea, entre ellos la consulta del estado de las jubilaciones y pensiones.
Así podés revisar el estado de un expediente en ANSES durante septiembre 2025
Cuando una persona ya inició un trámite en la ANSES, puede realizar el seguimiento en línea de manera ágil y sin ningún costo. Gracias a las herramientas digitales disponibles en la web oficial del organismo, consultar el avance de un expediente resulta sencillo y accesible.
Desde la comodidad del hogar, es posible revisar qué gestiones pueden hacerse por internet y en qué estado se encuentra cada una de ellas:
- Jubilación
- Pensión derivada
- Pensión directa
- Reconocimiento de servicios
- Reajustes
- Sentencias judiciales
- Pensiones no contributivas
- Actuaciones administrativas
- Convenios internacionales
La plataforma online se transformó en una herramienta clave tanto para beneficiarios presentes o futuros de jubilaciones y pensiones, como también para quienes tramitan prestaciones especiales o revisiones. Por este motivo, el servicio está destinado a quienes hayan comenzado un expediente en el organismo estatal y deseen conocer en tiempo real el estado de su gestión.
Los requisitos para consultar el estado del trámite son:
- Número de expediente otorgado al iniciar la gestión.
- Clave de la Seguridad Social, que puede generarse sin cargo desde el propio sitio web de la Anses en caso de no contar con ella.