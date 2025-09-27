La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abrió la posibilidad de presentar la Libreta AUH 2024, un trámite que suele ser olvidado por muchos titulares pero que resulta clave, ya que permite acceder a un pago acumulado superior a los $188.000 por hijo.

Ese monto corresponde al 20% que se descuenta mensualmente de la Asignación Universal por Hijo, dinero que se devuelve de una sola vez al cumplir con el requisito. Este plus se suma a otras prestaciones vigentes, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

De qué se trata el extra de $188.000 de ANSES

La Libreta AUH actúa como constancia de que los niños y adolescentes completaron los controles médicos, el esquema de vacunación y la asistencia escolar. Su entrega anual es obligatoria, ya que es la condición necesaria para poder cobrar el dinero retenido a lo largo del año.

Los valores que la ANSES devuelve dependen tanto de la región del país como de la condición del menor:

$188.069,40 por hijo en zona general.

$612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general.

$244.491,60 por hijo en zona austral.

$796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral.

Cómo presentar la Libreta AUH de ANSES

El paso a paso para realizar el trámite de manera online o presencial es el siguiente:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Consultar en la sección Hijos > Libreta AUH el estado del formulario.

Descargarlo en caso de faltar datos de salud, vacunación o escolaridad.

Completarlo y hacerlo firmar en la escuela o centro de salud.

Subir una foto del formulario firmado (formato JPG, menos de 3 MB).

Confirmar la carga para finalizar el trámite.

En caso de optar por la vía presencial, basta con presentar el formulario en papel en una oficina de Anses.

La omisión de la presentación de la Libreta AUH se traduce en la pérdida del reintegro anual y en la posible suspensión del beneficio mensual.

Por ese motivo, la ANSES aconseja cumplir en tiempo y forma con el trámite, dado que se trata de un ingreso adicional fundamental para miles de familias con bajos recursos.