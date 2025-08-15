La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el cronograma de cobros correspondiente a agosto de 2025 para jubilados y pensionados. Este mes incluye una suba del 1,62% por el ajuste de movilidad, junto con la entrega de un bono extraordinario destinado a determinados beneficiarios.

Al mismo tiempo, el ente previsional ya tiene en marcha los incrementos que se aplicarán sobre los haberes de agosto. Dichos ajustes impactarán en las jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF), incrementando los importes percibidos por los titulares.

Cuál es el aumento que recibieron los jubilados de ANSES en agosto 2025

Según lo establecido en el Decreto 274/2024, los haberes de jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES se actualizan mensualmente, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente.

Tras la publicación del dato de inflación de junio por parte del INDEC, quedó confirmado un aumento del 1,6% para este grupo. Este ajuste también repercutirá en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Con esta modificación, la jubilación mínima pasará de $309.265,50 a $314.243,51. Al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total ascenderá a $374.243,51.

Quiénes reciben el bono de $40.000 de ANSES en agosto 2025

Durante agosto de 2025, quienes perciban la jubilación mínima de $314.243,51 recibirán un bono de $70.000, alcanzando así un total de $384.243,51.

En cambio, aquellos que cobren más que el haber mínimo pero menos de $384.243,51, accederán a un bono proporcional, calculado para que la suma final no supere dicho tope mensual. Los jubilados y pensionados cuyos ingresos excedan los $384.243,51 no recibirán este refuerzo, ya que sobrepasarían el límite estipulado para otorgar el beneficio.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en agosto 2025

El cronograma de pagos es el siguiente:

Jubilados que reciben el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 15 de agosto

DNI terminados en 6: 18 de agosto

DNI terminados en 7: 19 de agosto

DNI terminados en 8: 20 de agosto

DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilados que superan el haber mínimo