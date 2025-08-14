La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un esquema de cobro en etapas para las Becas Progresar. Según esta modalidad, los estudiantes reciben primero el 80% del total asignado y el 20% restante se deposita al concluir el ciclo lectivo.

El objetivo de este formato es promover la permanencia en el sistema educativo y garantizar que se cumplan las exigencias académicas fijadas por el plan. Para obtener el pago total de la beca, los beneficiarios deben respetar una serie de requisitos determinados.

Cómo podés cobrar el 100% de las Becas Progresar de ANSES

La presentación de documentación que respalde el cumplimiento de los requisitos académicos es una condición obligatoria para quienes reciben la Beca Progresar.

Los beneficiarios deben conservar la condición de alumno regular, aprobar las asignaturas conforme al plan de estudios y entregar los certificados correspondientes.

Quiénes reciben las Becas Progresar de ANSES

Este beneficio está destinado a jóvenes argentinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Las condiciones varían según el nivel educativo solicitado.

En el caso del nivel obligatorio, pueden postularse argentinos nativos o naturalizados, así como extranjeros con residencia legal mínima de dos años en el país. La edad debe estar entre los 16 y 24 años, y el ingreso total del postulante y su grupo familiar no puede superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Además, deben acreditar la condición de alumno regular, participar en actividades complementarias definidas por el programa y contar con el esquema de vacunación completo o en proceso, de acuerdo con la edad.

Para el nivel superior, se requiere ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal mínima de cinco años. Los ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que los estudiantes avanzados pueden ser de hasta 30 años.

En el caso de la carrera de enfermería, no hay límite de edad; solo se exige haber finalizado el secundario y no adeudar materias al momento de la inscripción, además de cursar o ingresar a instituciones reconocidas.

En el Progresar Trabajo, los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal mínima de dos años. La edad para postularse es de 18 a 24 años, aunque se amplía hasta los 40 años para quienes no poseen empleo formal registrado.

En qué fecha se cobra la Beca Progresar de ANSES en agosto 2025

El cronograma de pagos es el siguiente:

Lunes 11 de agosto: DNI terminados en 0 y 1

Martes 12 de agosto: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 13 de agosto: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 14 de agosto: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 18 de agosto: DNI terminados en 8 y 9

Qué monto alcanzan las Becas Progresar de ANSES en agosto 2025

En 2025, los valores establecidos por ANSES para las becas son los siguientes:

Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000

Nivel superior: $28.000 en el primer año y $35.000 a partir del segundo año

Quienes hayan cumplido con todas las exigencias académicas en 2024 podrán acceder al 20% retenido. Los estudiantes que se inscribieron en marzo recibirán un adicional de $66.000 según el cronograma vigente, mientras que los inscriptos en septiembre percibirán $42.000 extra.

Para conservar el beneficio, es indispensable mantener la regularidad en los estudios, aprobar las materias previstas y presentar la certificación de alumno regular, además de cumplir con los trámites administrativos requeridos.