La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso a disposición el formulario online correspondiente a la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025, un requisito fundamental para las familias que perciben este beneficio.

Desde este año, los titulares ya no tendrán que concurrir a una sede del organismo, ya que la gestión puede completarse directamente a través de la página oficial o de la aplicación Mi ANSES.

De qué se trata la Libreta AUH de ANSES

La Libreta de la AUH actúa como un documento que certifica que los niños y adolescentes hasta 18 años (sin límite si existe discapacidad) cumplen con los controles de salud y la asistencia escolar correspondientes. Este requisito es lo que asegura la continuidad del beneficio y habilita el cobro del monto retenido cada mes.

En términos prácticos, la ANSES descuenta un 20% de la asignación mensual a lo largo del año, y ese dinero solo se libera cuando el titular presenta la Libreta. Si el trámite no se concreta en el plazo establecido, se pierde la posibilidad de percibir ese adicional.

A su vez, este procedimiento también es indispensable para acceder a la Ayuda Escolar Anual, destinada a solventar parte de los gastos en útiles y vestimenta al inicio del ciclo lectivo.

Cómo hacer el trámite online de la Libreta AUH de ANSES

El trámite debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2025. Más que un simple formulario, representa la confirmación de que los chicos cumplen con la vacunación, los chequeos médicos y la escolaridad obligatoria. Además, permite cobrar el 20% acumulado de la AUH del año anterior y habilita el pago de la Ayuda Escolar Anual.

El paso a paso es el siguiente: