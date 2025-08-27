El Ejecutivo reactivó el plan “Beneficios Anses”, que justamente brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social, que consiste en una iniciativa destinada a jubilados, pensionados y demás beneficiarios de programas sociales que les brinda la posibilidad de obtener rebajas en supermercados y locales de todo el territorio nacional.

Esta modalidad, que ya había estado vigente en administraciones pasadas, se implementa nuevamente con la intención de generar un alivio económico en los gastos diarios.

Cómo funcionan los Beneficios ANSES para los jubilados

El beneficio está dirigido a un extenso conjunto de personas que perciben sus ingresos a través de ANSES. Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). También están incluidas las mujeres que cobran la Asignación por Embarazo (AUE), los beneficiarios de la prestación por desempleo y los estudiantes que acceden a las becas Progresar.

No es preciso registrarse ni efectuar trámites adicionales, ya que el plan se habilita de forma automática para todos los alcanzados, siempre que realicen las compras con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde perciben sus haberes.

El funcionamiento es simple: cada vez que el titular paga con esa tarjeta en un comercio adherido, recibe un descuento en la caja o un reintegro que se deposita en su cuenta bancaria. La modalidad varía según la cadena, pero en todos los casos el procedimiento es automático y sin gestiones extra.

En lo que respecta a los reintegros, el monto suele acreditarse en un plazo máximo de diez días hábiles. El límite por transacción ronda los $1.000, aunque puede diferir de acuerdo con cada supermercado.

Dado que las promociones disponibles dependen de cada región, el organismo sugiere ingresar a su sitio web oficial para consultar el listado actualizado de negocios adheridos. Allí figuran tanto las grandes cadenas nacionales como los supermercados locales y regionales que participan del programa.

En qué supermercados aplican los Beneficios ANSES

Los supermercados que participan de este programa son los siguientes: