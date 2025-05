El CUIL es la Clave de Identificación Laboral, una identificación que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a cada argentino para registrar aportes jubilatorios, Asignaciones Familiares y que permite realizar trámites en otras entidades públicas.

Es muy común en Argentina que para hacer trámites te pidan la constancia CUIL de ANSES. Es importante saber que esto se puede gestionar de forma gratuita, no tiene vencimiento y no necesita tener firma ni sello de ningún organismo.

Cómo obtener la constancia de CUIL de ANSES y para qué es

El organismo estatal, que depende del Ministerio de Capital Humano, informa que las personas pueden obtener e imprimir su constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) desde una computadora o celular, de manera sencilla. Este documento es necesario para acceder a beneficios como jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y Asignaciones Familiares, entre otros. Además, puede ser requerido al realizar gestiones en bancos u organismos públicos.

El CUIL se genera de forma automática cuando se tramita el DNI por primera vez. Si por algún motivo no figura en el sistema, la persona interesada debe presentarse en una oficina de ANSES con su documento, sin necesidad de solicitar turno previo, para hacer el trámite correspondiente.

La constancia que se descarga desde el sitio oficial de ANSES no tiene costo, no requiere firma ni sello, y es válida para cualquier tipo de trámite. Asimismo, no posee fecha de vencimiento, lo que la convierte en una herramienta práctica y duradera.