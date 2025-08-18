Cómo podés acceder a un préstamo para jubilados de ANSES de hasta $50.000.000
Entérate a continuación cómo acceder al crédito que otorga el organismo estatal a los alumnos mayores y cómo hacerlo.
En 2025, los jubilados y pensionados que perciben sus ingresos mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen disponible una renovada alternativa de crédito personal por un monto de hasta $50.000.000.
Si bien estos préstamos no son concedidos de manera directa por el organismo previsional, su tramitación se realiza a través de entidades bancarias, como el Banco Nación, que brindan facilidades de acceso, cuotas estables y procesos rápidos de gestión.
Cómo es el préstamo al que pueden acceder los jubilados de ANSES
Este préstamo está diseñado para brindar a los adultos mayores una vía de financiamiento accesible, con plazos de cancelación de hasta 72 meses y una aprobación ágil, que habitualmente no supera las 72 horas hábiles. La solicitud puede completarse íntegramente de manera presencial o a través de internet, de acuerdo con la preferencia del interesado.
Las dos entidades principales que comercializan estos créditos son:
- Banco Nación: Referente en préstamos previsionales, con tasas subsidiadas, hasta 60 cuotas fijas, gestión 100% online y acreditación veloz.
- Banco Provincia: Ofrece condiciones semejantes, beneficios para clientes de Cuenta DNI y posibilidad de iniciar el trámite desde el celular.
Si bien existen bancos privados que también otorgan financiamiento a jubilados, sus tasas y requisitos suelen ser menos competitivos.
Para acceder, además de percibir una jubilación o pensión acreditada por ANSES, es necesario:
- Presentar DNI en vigencia y tener una cuenta bancaria con CBU propio.
- Poseer usuario activo en la banca online de la entidad.
- No registrar deudas o antecedentes negativos que afecten la evaluación crediticia, especialmente en Veraz u otros sistemas equivalentes.
- Respetar el tope que impide que la cuota mensual supere el 35% de los ingresos netos.
Estas condiciones simplifican el proceso, permitiendo que la mayoría de los jubilados pueda acceder de manera rápida y segura a este tipo de financiamiento.
De qué forma podés solicitar el préstamo para jubilados de ANSES
El trámite para solicitar este crédito es sencillo y puede realizarse 100% online a través del sitio web oficial del Banco Nación o el Banco Provincia. Los pasos incluyen:
- Ingresar al portal oficial y buscar la sección “Créditos para Jubilados”.
- Simular el préstamo con el monto y plazo deseados (hasta 72 meses).
- Acceder con DNI y clave de Banca Internet Nación.
- Completar datos personales, incluyendo CBU y contacto.
- Confirmar y enviar la solicitud.
También se puede solicitar turno en sucursal para atención personalizada. La aprobación suele tardar entre 24 y 72 horas hábiles, y el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del solicitante.