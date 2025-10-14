La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente un plan de apoyo económico dirigido a quienes están sin empleo. El organismo previsional difundió recientemente el procedimiento para tramitar la ayuda y el calendario de pagos correspondiente.

Paralelamente, ANSES sigue efectuando los depósitos vinculados a la Tarjeta Alimentar, e informó nuevamente las condiciones que deben cumplirse para conservar el beneficio y evitar su suspensión.

Cómo es el beneficio que tiene ANSES para desempleados

La Prestación por Desempleo está orientada a personas que trabajaban en relación de dependencia y perdieron su empleo sin causa justificada, o bien cuyo contrato concluyó bajo condiciones previstas por la ley laboral vigente.

Para acceder al programa, ANSES exige cumplir ciertos requisitos que determinan la elegibilidad. En el caso de los trabajadores permanentes, se debe contar con al menos seis meses de aportes registrados dentro de los últimos tres años anteriores al despido.

Este requisito asegura que el beneficio alcance a quienes tuvieron una trayectoria laboral estable antes de quedar desempleados.

Qué monto entrega la Prestación por Desempleo de ANSES

El monto del subsidio se calcula tomando como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y representa el 75% del mejor ingreso neto percibido durante los seis meses previos al cese laboral.

La suma no puede ser inferior al 50% ni superar el 100% del salario mínimo vigente. Actualmente, con el piso fijado en $322.000, los beneficiarios perciben entre $161.000 y $322.000.

En cuanto a la próxima actualización, el nuevo incremento del SMVM dependerá de la reunión del Consejo del Salario, donde sindicatos, empresarios y el Estado deben acordar el ajuste.

Si no se llega a una resolución, el Gobierno nacional definirá el aumento de manera directa, manteniéndose mientras tanto el valor actual, que impacta tanto en los trabajadores activos como en quienes perciben programas de asistencia social.

De qué forma se puede solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES en octubre 2025

Se puede realizar a través de dos maneras:

Online

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir al apartado "Atención Virtual". Seleccionar " Prestación por Desempleo" Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema. Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Presencial

Sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana. Presentarse con DNI y los documentos respaldatorios. La documentación a presentar para pedir la Prestación por Desempleo Para iniciar el trámite, es necesario presentar un documento que acredite la situación de desempleo, como:

Telegrama de despido.

Carta documento.

Copia del contrato vencido.

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo de ANSES en octubre 2025

El cronograma de pagos es el siguiente: