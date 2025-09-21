ANSES anunció en septiembre de 2025 un nuevo "extra" que formará parte de los refuerzos destinados a quienes perciben asignaciones vinculadas a la primera infancia. La medida se enmarca dentro de los programas sociales vigentes y busca reforzar el apoyo económico para familias.

Este complemento no será mensual sino un refuerzo puntual, que se sumará a otros beneficios ya existentes. El objetivo declarado es asegurar una mejor alimentación y nutrición para los niños menores de 3 años, en consonancia con políticas públicas dirigidas a mejorar el desarrollo infantil.

De qué se trata el extra de $42.000 que entrega ANSES en septiembre 2025

La ANSES confirmó que en septiembre 2025 los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo recibirán un plus de $42.711.

El pago corresponde al Complemento Leche, un beneficio que integra el Plan 1000 Días, destinado a garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales para mujeres embarazadas y niños de hasta 3 años.

Qué monto cobran AUH y AUE de ANSES en septiembre 2025

La ANSES anunció la actualización de los valores de la AUH y la AUE. El monto bruto pasa a ser de $115.088, aunque lo que las familias perciben de manera mensual corresponde al 80% de esa suma, es decir, $92.070.

El 20% restante, equivalente a $23.018, queda retenido y se paga una vez al año contra la presentación de la Libreta AUH, requisito que permite certificar escolaridad, vacunación y controles médicos de los niños.

Además, el pago mensual se complementa con el beneficio extra del Plan 1000 Días, el Complemento Leche de $42.711, lo que eleva de forma considerable el ingreso final que reciben las familias alcanzadas por estas asignaciones.

En qué fechan cobran AUH de ANSES en septiembre 2025

Los titulares cobrarán en las siguientes fechas, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Cuál es la fecha de cobro para AUE de ANSES en septiembre 2025

Para este beneficio rige el mismo esquema del último número del DNI: