La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluyó la entrega de haberes correspondiente a septiembre y ya organiza el calendario de pagos para octubre de 2025.

En este nuevo esquema se contempla el cobro para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y demás prestaciones sociales. Cabe recordar que, en septiembre, los beneficiarios de ANSES percibieron un aumento del 1,9%, ajustado al índice inflacionario de junio informado por el INDEC.

Cómo quedó el inicio del calendario de pagos de ANSES de octubre 2025

El cronoograma de pagos queda de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

DNI terminados en 0: martes 8 de octubre

DNI terminados en 1: miércoles 9 de octubre

DNI terminados en 2: jueves 10 de octubre

DNI terminados en 3: lunes 14 de octubre

DNI terminados en 4: martes 15 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 16 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 17 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 18 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 21 de octubre

DNI terminados en 9: martes 22 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)