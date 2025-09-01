Septiembre abre con expectativas renovadas para miles de beneficiarios de la ANSES: jubilados, pensionados y titulares de variadas asignaciones sociales aguardan con atención el cronograma oficial de pagos.

El calendario oficial establece un esquema escalonado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo cual permite distribuir los pagos de una manera ordenada durante todo el mes.

Cuándo cobran los titulares de ANSES en septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI 0: lunes 8 de septiembre

DNI 1: martes 9 de septiembre

DNI 2: miércoles 10 de septiembre

DNI 3: jueves 11 de septiembre

DNI 4: viernes 12 de septiembre

DNI 5: lunes 15 de septiembre

DNI 6: martes 16 de septiembre

DNI 7: miércoles 17 de septiembre

DNI 8: jueves 18 de septiembre

DNI 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI 0‑1: lunes 22 de septiembre

DNI 2‑3: martes 23 de septiembre

DNI 4‑5: miércoles 24 de septiembre

DNI 6‑7: jueves 25 de septiembre

DNI 8‑9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI 0‑1: lunes 8 de septiembre

DNI 2‑3: martes 9 de septiembre

DNI 4‑5: miércoles 10 de septiembre

DNI 6‑7: jueves 11 de septiembre

DNI 8‑9: viernes 12 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH):

DNI 0: miércoles 10 de septiembre

DNI 1: jueves 11 de septiembre

DNI 2: viernes 12 de septiembre

DNI 3: lunes 15 de septiembre

DNI 4: martes 16 de septiembre

DNI 5: miércoles 17 de septiembre

DNI 6: jueves 18 de septiembre

DNI 7: viernes 19 de septiembre

DNI 8: lunes 22 de septiembre

DNI 9: martes 23 de septiembre

Asignación por Embarazo (AUE):

DNI 0: miércoles 10 de septiembre

DNI 1: jueves 11 de septiembre

DNI 2: viernes 12 de septiembre

DNI 3: lunes 15 de septiembre

DNI 4: martes 16 de septiembre

DNI 5: miércoles 17 de septiembre

DNI 6: jueves 18 de septiembre

DNI 7: viernes 19 de septiembre

DNI 8: lunes 22 de septiembre

DNI 9: martes 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI 0–1: miércoles 10 de septiembre

DNI 2–3: jueves 11 de septiembre

DNI 4–5: viernes 12 de septiembre

DNI 6–7: lunes 15 de septiembre

DNI 8–9: martes 16 de septiembre

Prestación por Desempleo (Plan 1):

DNI 0–1–2–3: martes 16 de septiembre

DNI 4–5–6–7: miércoles 17 de septiembre

DNI 8–9: jueves 18 de septiembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio + Nacimiento + Adopción):

Todas las terminaciones de DNI – Primera quincena: del miércoles 10/9 al viernes 10/10

Todas las terminaciones de DNI – Segunda quincena: del lunes 22/9 al viernes 10/10

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: