Cómo es el calendario completo de pagos de ANSES para septiembre 2025
Como es habitual al inicio de cada mes, esta planificación define las fechas en que los beneficiarios podrán acceder a sus haberes.
Septiembre abre con expectativas renovadas para miles de beneficiarios de la ANSES: jubilados, pensionados y titulares de variadas asignaciones sociales aguardan con atención el cronograma oficial de pagos.
El calendario oficial establece un esquema escalonado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo cual permite distribuir los pagos de una manera ordenada durante todo el mes.
Cuándo cobran los titulares de ANSES en septiembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
- DNI 0: lunes 8 de septiembre
- DNI 1: martes 9 de septiembre
- DNI 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI 3: jueves 11 de septiembre
- DNI 4: viernes 12 de septiembre
- DNI 5: lunes 15 de septiembre
- DNI 6: martes 16 de septiembre
- DNI 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI 8: jueves 18 de septiembre
- DNI 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
- DNI 0‑1: lunes 22 de septiembre
- DNI 2‑3: martes 23 de septiembre
- DNI 4‑5: miércoles 24 de septiembre
- DNI 6‑7: jueves 25 de septiembre
- DNI 8‑9: viernes 26 de septiembre
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI 0‑1: lunes 8 de septiembre
- DNI 2‑3: martes 9 de septiembre
- DNI 4‑5: miércoles 10 de septiembre
- DNI 6‑7: jueves 11 de septiembre
- DNI 8‑9: viernes 12 de septiembre
Asignación Universal por Hijo (AUH):
- DNI 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI 1: jueves 11 de septiembre
- DNI 2: viernes 12 de septiembre
- DNI 3: lunes 15 de septiembre
- DNI 4: martes 16 de septiembre
- DNI 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI 6: jueves 18 de septiembre
- DNI 7: viernes 19 de septiembre
- DNI 8: lunes 22 de septiembre
- DNI 9: martes 23 de septiembre
Asignación por Embarazo (AUE):
- DNI 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI 1: jueves 11 de septiembre
- DNI 2: viernes 12 de septiembre
- DNI 3: lunes 15 de septiembre
- DNI 4: martes 16 de septiembre
- DNI 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI 6: jueves 18 de septiembre
- DNI 7: viernes 19 de septiembre
- DNI 8: lunes 22 de septiembre
- DNI 9: martes 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad:
- DNI 0–1: miércoles 10 de septiembre
- DNI 2–3: jueves 11 de septiembre
- DNI 4–5: viernes 12 de septiembre
- DNI 6–7: lunes 15 de septiembre
- DNI 8–9: martes 16 de septiembre
Prestación por Desempleo (Plan 1):
- DNI 0–1–2–3: martes 16 de septiembre
- DNI 4–5–6–7: miércoles 17 de septiembre
- DNI 8–9: jueves 18 de septiembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio + Nacimiento + Adopción):
- Todas las terminaciones de DNI – Primera quincena: del miércoles 10/9 al viernes 10/10
- Todas las terminaciones de DNI – Segunda quincena: del lunes 22/9 al viernes 10/10
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
- Todas las terminaciones de DNI: del lunes 8/9 al viernes 10/10