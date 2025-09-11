La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece a jubilados y pensionados la posibilidad de designar un apoderado, ya sea para cobrar sus haberes o para llevar adelante trámites en su representación. Esta alternativa brinda mayor tranquilidad y resulta práctica en casos de enfermedad, problemas de movilidad o cuando existen distancias que dificultan el cobro.

El procedimiento es ágil y no presenta complicaciones. Primero, se deben verificar y actualizar los datos personales en mi ANSES. Luego, se reúne la documentación correspondiente y se asiste a una oficina del organismo con el DNI.

Quiénes pueden ser apoderados de ANSES para jubilados

Los candidatos a ser elegidos deben cumplir con lo siguiente:

  • Familiares: cónyuge, conviviente, hijos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos, entre otros.
  • Abogados o procuradores.
  • Entidades públicas, mutuales o instituciones de asistencia social.
  • Director de hospitales o sanatorios cuando el titular está internado.
  • Bancos habilitados si se reside en el exterior: Nación, Ciudad, Patagonia, Credicoop, Piano y Comafi.
  • Ser mayor de 18 años y tener actualizados los datos en mi ANSES

Qué documentación se necesita para ser apoderado en ANSES

La documentación respaldatoria es la siguiente:

  • Familiar: DNI y papeles que acrediten el parentesco.
  • Banco: Carta Poder PS 6.4 firmada y sellada.
  • Tutor o curador: sentencia judicial.
  • Abogado: credencial vigente.