Cómo designar un apoderado en ANSES para cobrar tus haberes si sos jubilado
Enterate a continuación de qué manera los adultos mayores pueden elegir a una persona para que se haga cargo del cobro de la asignación que brinda el organismo previsional
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece a jubilados y pensionados la posibilidad de designar un apoderado, ya sea para cobrar sus haberes o para llevar adelante trámites en su representación. Esta alternativa brinda mayor tranquilidad y resulta práctica en casos de enfermedad, problemas de movilidad o cuando existen distancias que dificultan el cobro.
El procedimiento es ágil y no presenta complicaciones. Primero, se deben verificar y actualizar los datos personales en mi ANSES. Luego, se reúne la documentación correspondiente y se asiste a una oficina del organismo con el DNI.
Quiénes pueden ser apoderados de ANSES para jubilados
Los candidatos a ser elegidos deben cumplir con lo siguiente:
- Familiares: cónyuge, conviviente, hijos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos, entre otros.
- Abogados o procuradores.
- Entidades públicas, mutuales o instituciones de asistencia social.
- Director de hospitales o sanatorios cuando el titular está internado.
- Bancos habilitados si se reside en el exterior: Nación, Ciudad, Patagonia, Credicoop, Piano y Comafi.
- Ser mayor de 18 años y tener actualizados los datos en mi ANSES
Qué documentación se necesita para ser apoderado en ANSES
La documentación respaldatoria es la siguiente:
- Familiar: DNI y papeles que acrediten el parentesco.
- Banco: Carta Poder PS 6.4 firmada y sellada.
- Tutor o curador: sentencia judicial.
- Abogado: credencial vigente.