La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece a jubilados y pensionados la posibilidad de designar un apoderado, ya sea para cobrar sus haberes o para llevar adelante trámites en su representación. Esta alternativa brinda mayor tranquilidad y resulta práctica en casos de enfermedad, problemas de movilidad o cuando existen distancias que dificultan el cobro.

El procedimiento es ágil y no presenta complicaciones. Primero, se deben verificar y actualizar los datos personales en mi ANSES. Luego, se reúne la documentación correspondiente y se asiste a una oficina del organismo con el DNI.

Quiénes pueden ser apoderados de ANSES para jubilados

Los candidatos a ser elegidos deben cumplir con lo siguiente:

Familiares: cónyuge, conviviente, hijos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos, entre otros.

Abogados o procuradores.

Entidades públicas, mutuales o instituciones de asistencia social.

Director de hospitales o sanatorios cuando el titular está internado.

Bancos habilitados si se reside en el exterior: Nación, Ciudad, Patagonia, Credicoop, Piano y Comafi.

Ser mayor de 18 años y tener actualizados los datos en mi ANSES

Qué documentación se necesita para ser apoderado en ANSES

La documentación respaldatoria es la siguiente: