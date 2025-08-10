El plan Volver al Trabajo —anteriormente denominado Potenciar Trabajo—  que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está orientado a personas que se desempeñan en la economía informal y desean ampliar sus posibilidades de acceder a un empleo formal.

Quienes forman parte del programa recibirán una ayuda económica mensual que, durante agosto, continuará en $78.000, sin modificaciones en relación con el monto otorgado el mes pasado.

Como ver si recibís el cobro por Volver al Trabajo de ANSES en agosto 2025

El paso a paso para acceder a través de las diferentes aplicaciones, es el siguiente:

  1. Ingresar a Mi ANSES o a la app Mi Argentina.
  2. Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se solicite.
  3. Ir a la sección “Mis cobros”.
  4. Comprobar si en el listado figura la prestación "Volver al Trabajo" como activa. Allí también figurará la fecha de cobro.

Otra alternativa es a través del Portal Empleo:

  1. Ingresá a la página web oficial de Portal Empleo del Gobierno nacional: https://www.portalempleo.gob.ar/Account/Login
  2. Seleccioná la opción para acceder como ciudadano.
  3. Iniciá sesión con tu CUIL y contraseña personal.
  4. Si no tenés cuenta deberás registrarte.
  5. Revisá si figurás como beneficiario de alguno de los programas durante el mes de junio.

Cuáles son los requisitos para seguir cobrando el Volver al Trabajo de ANSES

Los requisitos a cumplir son los siguientes:

  • Mantener actualizada su información personal, vías de contacto e historia laboral en el Portal Empleo.
  • Participar por solicitud personal o por convocatoria de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en alguna de las prestaciones ofrecidas por el programa.
  • Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa correspondiente a cada una de las prestaciones.
  • Brindar toda documentación o información que les sea requerida vinculada con su participación en el presente programa.
  • Comunicar de inmediato cualquier novedad referida al incurrimiento en alguno de los supuestos de incompatibilidad.
  • Reintegrar las asignaciones dinerarias que indebidamente hubieran percibido.