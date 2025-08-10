Atención beneficiarios
Cómo conocer si cobras Volver al Trabajo de ANSES en agosto 2025
Enterate a continuación de qué se trata este beneficio que brinda el organismo estatal y cómo acceder al mismo.
El plan Volver al Trabajo —anteriormente denominado Potenciar Trabajo— que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está orientado a personas que se desempeñan en la economía informal y desean ampliar sus posibilidades de acceder a un empleo formal.
Quienes forman parte del programa recibirán una ayuda económica mensual que, durante agosto, continuará en $78.000, sin modificaciones en relación con el monto otorgado el mes pasado.
Como ver si recibís el cobro por Volver al Trabajo de ANSES en agosto 2025
El paso a paso para acceder a través de las diferentes aplicaciones, es el siguiente:
- Ingresar a Mi ANSES o a la app Mi Argentina.
- Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se solicite.
- Ir a la sección “Mis cobros”.
- Comprobar si en el listado figura la prestación "Volver al Trabajo" como activa. Allí también figurará la fecha de cobro.
Otra alternativa es a través del Portal Empleo:
- Ingresá a la página web oficial de Portal Empleo del Gobierno nacional: https://www.portalempleo.gob.ar/Account/Login
- Seleccioná la opción para acceder como ciudadano.
- Iniciá sesión con tu CUIL y contraseña personal.
- Si no tenés cuenta deberás registrarte.
- Revisá si figurás como beneficiario de alguno de los programas durante el mes de junio.
Cuáles son los requisitos para seguir cobrando el Volver al Trabajo de ANSES
Los requisitos a cumplir son los siguientes:
- Mantener actualizada su información personal, vías de contacto e historia laboral en el Portal Empleo.
- Participar por solicitud personal o por convocatoria de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en alguna de las prestaciones ofrecidas por el programa.
- Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa correspondiente a cada una de las prestaciones.
- Brindar toda documentación o información que les sea requerida vinculada con su participación en el presente programa.
- Comunicar de inmediato cualquier novedad referida al incurrimiento en alguno de los supuestos de incompatibilidad.
- Reintegrar las asignaciones dinerarias que indebidamente hubieran percibido.