El plan Volver al Trabajo —anteriormente denominado Potenciar Trabajo— que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está orientado a personas que se desempeñan en la economía informal y desean ampliar sus posibilidades de acceder a un empleo formal.

Quienes forman parte del programa recibirán una ayuda económica mensual que, durante agosto, continuará en $78.000, sin modificaciones en relación con el monto otorgado el mes pasado.

Como ver si recibís el cobro por Volver al Trabajo de ANSES en agosto 2025

El paso a paso para acceder a través de las diferentes aplicaciones, es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES o a la app Mi Argentina. Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se solicite. Ir a la sección “Mis cobros”. Comprobar si en el listado figura la prestación "Volver al Trabajo" como activa. Allí también figurará la fecha de cobro.

Otra alternativa es a través del Portal Empleo:

Ingresá a la página web oficial de Portal Empleo del Gobierno nacional: https://www.portalempleo.gob.ar/Account/Login Seleccioná la opción para acceder como ciudadano. Iniciá sesión con tu CUIL y contraseña personal. Si no tenés cuenta deberás registrarte. Revisá si figurás como beneficiario de alguno de los programas durante el mes de junio.

Cuáles son los requisitos para seguir cobrando el Volver al Trabajo de ANSES

Los requisitos a cumplir son los siguientes: