La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los montos actualizados del bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados que forman parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y perciben ingresos superiores al haber mínimo.

A través del Decreto 700/2025, el Gobierno oficializó la medida que establece un refuerzo económico de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima. En tanto, aquellos beneficiarios cuyos haberes superen ese valor recibirán una asignación adicional proporcional y decreciente, determinada según el nivel de ingreso de cada titular.

Cómo es el bono para jubilados de ANSES de noviembre 2025

El ente estatal organiza el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las acreditaciones se efectúan automáticamente en las cuentas bancarias correspondientes, junto con el bono previsional asignado.

Cada titular puede consultar su liquidación y la fecha exacta de cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El cronograma de pagos se actualiza todos los meses en el sitio web oficial de ANSES, y también está disponible en sus redes sociales y canales de atención.

Según la resolución vigente, el refuerzo previsional se mantendrá hasta fin de año, mientras que su continuidad para el próximo período dependerá de la evolución de la inflación y de la política de movilidad que determine el Gobierno.

Los pagos se efectúan de manera automática, sin necesidad de realizar gestiones adicionales, y se acreditan junto con el haber mensual en las fechas establecidas.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre 2025

El monto del bono varía de acuerdo con el ingreso del beneficiario, disminuyendo progresivamente a medida que aumenta el haber previsional. Los valores establecidos son los siguientes:

Ingreso de $326.298,38 → Bono de $70.000

Ingreso de $336.298,38 → Bono de $60.000

Ingreso de $346.298,38 → Bono de $50.000

Ingreso de $356.298,38 → Bono de $40.000

Ingreso de $366.298,38 → Bono de $30.000

Ingreso de $376.298,38 → Bono de $20.000

Ingreso de $386.298,38 → Bono de $10.000

De esta manera, el refuerzo económico se otorga de forma gradual y proporcional, garantizando un nivel mínimo de ingresos unificado para todos los jubilados y pensionados del SIPA.