El Gobierno pesificará la remuneración que reciben las generadoras de energía eléctrica. Lo que representa el 50% del monto final que aparece en la boleta.

El Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, hará oficial en los próximos días una resolución que reducirá y desdolarizará los ingresos de las generadoras de energía y se dispondrá la pesificación de las remuneraciones hacia las centrales hidroeléctricas binacionales.

Con esta modificación el costo caerá aproximadamente de 69 a 60/62 dólar por megavatio-hora (MWH), lo cual redundará en una baja importante para el Estado.

El segmento de la generación de energía tiene un impacto del orden del 50% en la factura de electricidad que llega a los hogares. La decisión que tomó el Gobierno tendrá un impacto superior a los U$S 300 millones anuales en la recaudación de las empresas.



La medida propuesta por Kulfas y alcanzará a la generación vieja o spot, comprendida en la Resolución 1, que recibe una remuneración definida por la autoridad de aplicación. La normativa en cuestión fijaba para 2019 un desembolso de U$S 1.344 millones, mientras que la nueva propone U$S 1.026. En definitiva, la reducción será de U$S 318 millones, casi el 24% en promedio.



Según la información que manejan en el Gobierno, entre 2015 y 2018, la cifra que recibían las empresas aumentó un 60%, a partir de una decisión de la administración del expresidente Mauricio Macri.



Alberto Fernández había desmentido un aumento de tarifas para los sectores populares y había dejado entrever que iba a revisarse el cuadro de ganancias de las empresas que juegan en el mercado para evaluar los pasos a seguir.