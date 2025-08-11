La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de otorgar el Programa Hogar, un beneficio destinado a hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

Este plan tiene como finalidad brindar apoyo económico a las familias que necesitan comprar garrafas para cocinar o calefaccionar sus viviendas. La asistencia permite la adquisición de garrafas de 10, 12 o 15 kilos, según la necesidad del grupo familiar.

Quiénes pueden solicitar el Programa Hogar de ANSES en agosto 2025

Durante los meses de invierno, el Programa Hogar ofrece un plus adicional para acompañar el aumento en el uso de gas debido a las bajas temperaturas. Además, se otorgan beneficios extra en aquellos hogares donde viven más de cinco personas o haya alguien con discapacidad certificada.

El monto del subsidio no es fijo: puede modificarse según la zona geográfica, el tamaño del grupo familiar y la época del año.

Para acceder al programa, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Uno de los más importantes es que ningún miembro de la familia debe estar registrado como titular de una conexión de gas natural o beneficiario de tarifa social de gas.

Respecto a los límites de ingresos, el grupo familiar no puede superar el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En el caso de trabajadores independientes inscriptos en el monotributo, el tope es Categoría C.

Cuando hay una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el hogar, se permite un ingreso mayor, hasta tres salarios mínimos o Categoría D para monotributistas.

En algunas regiones del país, los límites son más altos debido a las condiciones climáticas. Por ejemplo, en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (Buenos Aires), el ingreso familiar puede llegar hasta 2,8 SMVM (o Categoría D) si no hay personas con discapacidad, o 4,2 SMVM (o Categoría E) si algún integrante posee CUD.