Sergio Agüero fue tendencia en estas horas por su argumentación de por qué, según su criterio, está mal que los millonarios tengan que pagar impuesto al patrimonio.

El tema tomó tanta relevancia, que ante la consulta de un usuario, el exjugador volvió a dar su postura:

"El patrimonio está en muchísimos países y No solo en Argentina . Ahora te pregunto , si toda tu vida generaste 100 ya pagando impuestos , porque seguís pagando ? Si no Tenes ingreso en el año , seguís pagando igual, fui pobre y nadie me regaló nada.", argumentó Kun.

El que levantó el guante fue el economista Sergio Chouza, quien tomando sus propias palabras le demostró por qué está equivocado y sostiene una posición egoísta:

"Si tenés 100 y seguís pagando es porque otros miembros de la Sociedad tal vez tienen 0. Y trabajaron lo mismo o más que vos", le dijo Chouza.

A lo que Agüero le contestó:

"No se quien sos , pero Tenes la cuenta verificada . Me da igual porque no vivo acá jeeee abrazo."

Lejos de seguirla, el economista y declarado hincha de Independiente dio por saldada la discusión y lo invitó a volver a vivir en el país.

" Volvé acá Kun, te extrañamos. Tenemos el país más lindo del mundo no te olvides ❤️🇦🇷"