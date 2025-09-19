Invitado al programa de Mariana Brey en Carnaval, Carlos Maslatón explicó por qué considera que el plan de Milei va directo al fracaso. Y es que tiene tantas similitudes con el plan de Macri que era difícil que el resultado fuera diferente.

Obviamente las libertarias de la mesa saltaron a marcar la diferencia de que supuestamente ahora había equilibrio fiscal, pero Carlos tuvo que explicarles que eso también es una mentira y para ello utilizó un ejemplo cotidiano.

Y es que, tal como explicó Maslatón, el supuesto equilibrio de gastar sólo lo que ingresa se convierte en una falacia cuando no estás calculando el pago de la deuda y la generación permanente de bonos que no hacen más que complicar el futuro de la economía.