Dando cátedra
Carlos Maslatón desarmó la falacia del equilibrio fiscal con un ejemplo fácil de entender para cualquiera
El abogado y analista económico que viene adelantando el fracaso del plan económico de Milei explicó las similitudes que tiene con el plan fallido de Mauricio Macri.
Invitado al programa de Mariana Brey en Carnaval, Carlos Maslatón explicó por qué considera que el plan de Milei va directo al fracaso. Y es que tiene tantas similitudes con el plan de Macri que era difícil que el resultado fuera diferente.
Obviamente las libertarias de la mesa saltaron a marcar la diferencia de que supuestamente ahora había equilibrio fiscal, pero Carlos tuvo que explicarles que eso también es una mentira y para ello utilizó un ejemplo cotidiano.
Y es que, tal como explicó Maslatón, el supuesto equilibrio de gastar sólo lo que ingresa se convierte en una falacia cuando no estás calculando el pago de la deuda y la generación permanente de bonos que no hacen más que complicar el futuro de la economía.