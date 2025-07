Carla empezó hablando de la suba en la cotización del dólar de los últimos días y lo bautizó como el “dólar Fantino” ya que está pasando exactamente lo que adelantó el periodista, aunque el ministro de Economía haya querido desmentirlo.

Pero Carla también reveló que el botox está aumentando muy por encima del precio del dólar por lo que habría que crear un ‘dólar botox’.

Lo cierto es que la supuesta libre flotación del dólar no es más que un título ya que el Gobierno está interviniendo en el dólar futuro con la intención de que no se le escape, aunque no lo estarían logrando.