Porciones más chicas
Carla Czudnowsky: "La gente no compra porque no le alcanza y cada vez come menos"
La panelista de Duro, haciéndose cargo de su condición de madre judía, hizo referencia directa a algo que no sólo está pasando en el país sino también en su casa.
El desplome en el consumo parece ser el gran protagonista de esta etapa del gobierno de Milei. Y es que a pesar de que desde el Gobierno aseguran que la inflación está controlada y que los sueldos le ganan a la inflación, lo que pasa en la realidad es algo bastante diferente.
Si bien ya se pueden ver frutas y verduras importadas lo cierto es que la gente no compra y no porque no quiera sino porque no hay plata.
Y de hecho Carla contó algo que está pasando en su casa, un hogar privilegiado donde hay al menos dos personas que aportan a la economía familiar y, sin embargo, las porciones en su casa también son cada vez más chicas y hasta se celebra que no sobre comida, lo que para una madre judía es algo insólito.