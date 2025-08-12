El desplome en el consumo parece ser el gran protagonista de esta etapa del gobierno de Milei. Y es que a pesar de que desde el Gobierno aseguran que la inflación está controlada y que los sueldos le ganan a la inflación, lo que pasa en la realidad es algo bastante diferente.

Si bien ya se pueden ver frutas y verduras importadas lo cierto es que la gente no compra y no porque no quiera sino porque no hay plata.

Y de hecho Carla contó algo que está pasando en su casa, un hogar privilegiado donde hay al menos dos personas que aportan a la economía familiar y, sin embargo, las porciones en su casa también son cada vez más chicas y hasta se celebra que no sobre comida, lo que para una madre judía es algo insólito.