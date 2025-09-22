La reducción a cero de las retenciones a las exportaciones de granos provocó la crítica de diferentes sectores, como el diputado Miguel Pichetto, quién la calificó de "oportunista y electoral", y también del economista liberal Roberto Cachanosky.

A través de su cuenta en la red social X, Cachanosky lanzó una frase contundente: "Al final el que terminó siendo un degenerado fiscal fue Milei: eliminó las retenciones al campo y no dijo cómo va a financiar la reducción de los ingresos tributarios".

Con ese posteo, el economista advirtió que la medida carece de sustento y que, lejos de resolver los problemas de fondo, agrava la situación fiscal.