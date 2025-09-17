En octubre de 2025, la ANSES tiene previsto aplicar un nuevo ajuste para jubilados y pensionados que buscará compensar parte de la inflación acumulada. Este cambio apunta a quienes perciben haberes mínimos, pensiones no contributivas y otros beneficios previsionales, y llega en un contexto donde la pérdida de poder adquisitivo figura entre las principales preocupaciones de este grupo.

El INDEC anunció que la inflación de agosto fue del 1,9%. Como consecuencia, la jubilación mínima se establecerá en $326.298. Con el bono de refuerzo de $70.000, quienes perciban el haber mínimo cobrarán un total de $396.298 en el calendario de pagos de octubre. El Gobierno confirmó que este refuerzo extraordinario continuará vigente durante ese mes.

Qué pasa con el bono para jubilados de ANSES en octubre 2025

Los jubilados que cobran la mínima recibirán el bono completo de $70.000. En el caso de quienes perciban un ingreso superior a la mínima pero inferior a $396.298, se otorgará un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese monto.

Por su parte, los beneficiarios con haberes mayores a $396.298 no estarán contemplados dentro de este beneficio.

Cuáles son los montos confirmados para los jubilados de ANSES en octubre 2025

Con la actualización de octubre, los valores quedan de la siguiente manera: