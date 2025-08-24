En septiembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un ajuste del 1,9 % a jubilados y pensionados, derivado de la inflación del mes de julio. Gracias a esta actualización, la jubilación mínima se ubica en $320.277,18, sumando además un bono especial de $70.000.

Dicho refuerzo previsional, que continúa vigente sin cambios, impactará de manera total sobre la mínima y, en el caso de quienes perciban haberes más elevados, se abonará de manera proporcional hasta completar el tope estipulado.

Cuál es el monto que recibirán las Pensiones No Contributivas de ANSES en septiembre 2025

Los montos confirmados son los siguientes:

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $294.194,02.

Aunque el incremento tiene como objetivo atenuar el impacto de la inflación, la falta de actualización del bono desde marzo de 2024 provoca que su efecto se vea reducido en términos reales.

Sin embargo, este suplemento sigue siendo fundamental para mantener los ingresos de los jubilados que perciben haberes más bajos. Como ocurre habitualmente, el calendario de pagos de septiembre se organizará de manera escalonada de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular.

Quiénes reciben las Pensiones No Contributivas de ANSES

Quienes pueden aplicar son los siguientes grupos: