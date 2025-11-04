La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) efectuó un aumento del 2,08%, en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante septiembre.

De esta manera, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo obtendrán en noviembre de 2025 una nueva mejora en sus haberes mensuales, la cual se sumará al bono de refuerzo que el organismo mantiene en vigencia.

Qué monto tiene la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025

Con la nueva actualización, la jubilación mínima se eleva a $333.052,70, a lo que se agrega el bono previsional de $70.000, monto que se mantiene sin cambios respecto de meses anteriores.

De esta forma, quienes perciben el haber mínimo recibirán un total de $403.052,70 durante noviembre.

Asimismo, la Anses informó los valores actualizados para las demás prestaciones del sistema previsional:

Jubilación máxima: $2.241.129,34

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 más bono, alcanzando un total de $336.442,16

Pensiones No Contributivas (PNC): $233.136,88 más bono, con un total de $303.136,88

El bono de refuerzo de $70.000 se acredita junto con el haber mensual y está destinado a los beneficiarios que cobran hasta el monto mínimo jubilatorio. En el caso de quienes superen ese valor, el adicional se reduce de forma progresiva, hasta alcanzar un tope de $403.020,07.

Cuándo se paga la jubilación de ANSES en noviembre 2025

El cronograma de pagos se conforma de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Lunes 10: DNI terminados en 0

Martes 11: DNI terminados en 1

Miércoles 12: DNI terminados en 2

Jueves 13: DNI terminados en 3

Viernes 14: DNI terminados en 4

Lunes 17: DNI terminados en 5

Martes 18: DNI terminados en 6

Miércoles 19: DNI terminados en 7

Jueves 20: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo