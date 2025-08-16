La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará en septiembre de 2025 una actualización en los haberes de jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y titulares de Asignaciones Familiares (SUAF).

El ajuste se determinará según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio. De acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, el incremento estimado sería del 1,8%.

Qué aumento tendrían las prestaciones de ANSES en septiembre 2025

De este modo, el ajuste real será del 1,47% para quienes perciben la jubilación mínima y la Pensión no Contributiva (PNC) destinada a madres de siete hijos; del 1,41% para los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); y del 1,37% para las PNC por vejez o discapacidad.

Los montos según cada prestación, quedarían de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados de Anses

Jubilación mínima: $314.305,37 en agosto y $319.962,87 en septiembre, diferencia de $5.657,50. Con bono de Anses, el total será de $389.962,87 (suba real del 1,47%).

Jubilación máxima: $2.114.977,60 en agosto y $2.153.047,20 en septiembre, diferencia de $38.069,60.

PUAM: $251.444,30 en agosto y $255.970,30 en septiembre, diferencia de $4.526,00. Con bono, total de $325.970,30 (suba del 1,41%).

PNC por discapacidad y por vejez: $220.013,76 en agosto y $223.974,01 en septiembre, diferencia de $3.960,25. Con bono, total de $293.974,01 (suba del 1,37%).

PNC para madres de 7 hijos: $314.305,37 en agosto y $319.962,87 en septiembre, diferencia de $5.657,50. Con bono, total de $389.962,87 (suba del 1,47%).

Asignaciones familiares del SUAF

Asignación por hijo: $56.475 en agosto y $57.492 en septiembre, diferencia de $1.016,55.

Asignación por hijo con discapacidad: $183.885 en agosto y $187.195 en septiembre, diferencia de $3.309,93.

Asignación universal por hijo