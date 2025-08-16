Aumento de ANSES: a cuánto llegarían la jubilación, AUH y SUAF en septiembre 2025
Conocé a continuación los montos actualizados de las prestaciones que brinda el organismo estatal para el noveno mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará en septiembre de 2025 una actualización en los haberes de jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y titulares de Asignaciones Familiares (SUAF).
El ajuste se determinará según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio. De acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, el incremento estimado sería del 1,8%.
Qué aumento tendrían las prestaciones de ANSES en septiembre 2025
De este modo, el ajuste real será del 1,47% para quienes perciben la jubilación mínima y la Pensión no Contributiva (PNC) destinada a madres de siete hijos; del 1,41% para los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); y del 1,37% para las PNC por vejez o discapacidad.
Los montos según cada prestación, quedarían de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados de Anses
- Jubilación mínima: $314.305,37 en agosto y $319.962,87 en septiembre, diferencia de $5.657,50. Con bono de Anses, el total será de $389.962,87 (suba real del 1,47%).
- Jubilación máxima: $2.114.977,60 en agosto y $2.153.047,20 en septiembre, diferencia de $38.069,60.
- PUAM: $251.444,30 en agosto y $255.970,30 en septiembre, diferencia de $4.526,00. Con bono, total de $325.970,30 (suba del 1,41%).
- PNC por discapacidad y por vejez: $220.013,76 en agosto y $223.974,01 en septiembre, diferencia de $3.960,25. Con bono, total de $293.974,01 (suba del 1,37%).
- PNC para madres de 7 hijos: $314.305,37 en agosto y $319.962,87 en septiembre, diferencia de $5.657,50. Con bono, total de $389.962,87 (suba del 1,47%).
Asignaciones familiares del SUAF
- Asignación por hijo: $56.475 en agosto y $57.492 en septiembre, diferencia de $1.016,55.
- Asignación por hijo con discapacidad: $183.885 en agosto y $187.195 en septiembre, diferencia de $3.309,93.
Asignación universal por hijo
- Hijo menor de edad: $112.942 en agosto y $114.975 en septiembre, diferencia de $2.032,96. Pago directo tras la retención del 20% aplicado por Anses: $91.980.
- AUH con discapacidad: $367.757 en agosto y $374.377 en septiembre, diferencia de $6.619,63. Pago directo tras la retención del 20%: $299.501.