En septiembre, miles de familias contemplan sus presupuestos con atención: el abono de la Asignación Universal por Hijo (AUH) brindado por ANSES marca un momento clave en la administración mensual de los hogares.

En este entorno, ANSES aplica el mecanismo de movilidad vigente para ajustar automáticamente los valores de las asignaciones, generando expectativa sobre los valores de hoy.

Qué monto entrega ANSES para AUH en septiembre 2025

En septiembre de 2025, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se fijó en $115.088 por cada menor. De ese monto, la ANSES retiene el 20% ($23.017,60) hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago mensual efectivo es de $92.070,40 por hijo.

En el caso de hijos con discapacidad, la asignación asciende a $374.744, con una retención de $74.948,80 y un desembolso mensual de $299.795,20.

Cómo es el aumento para AUH de ANSES en septiembre 2025

ANSES otorgó un aumento del 1,90% de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. Los montos actualizados comenzaron a aplicarse este mes y se depositan de forma automática, sin que los beneficiarios deban realizar trámites adicionales.

Qué requisitos deben cumplir los titulares de AUH de ANSES en septiembre 2025

Pueden acceder a la AUH las madres, padres o responsables a cargo de niños y adolescentes menores de 18 años (o sin límite de edad para hijos discapacitados), siempre que cumplan con determinados requisitos.

Entre las condiciones se incluyen estar desocupado, trabajar sin realizar aportes, desempeñarse como trabajador de casas particulares o figurar como monotributista social.

En el caso de personas extranjeras o naturalizadas, se exige acreditar al menos dos años de residencia legal en el país. Además, los hijos deben ser solteros y estar bajo la guarda de quien perciba el beneficio.

Cuándo cobra AUH de ANSES en septiembre 2025