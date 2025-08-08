Asignación por Nacimiento de ANSES: de qué se trata, qué monto entrega y cómo tramitarla en agosto 2025
Enterate a continuación en qué consiste esta prestación que otorga el ente estatal a ciertos beneficiarios y cómo acceder a la misma.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que ahora se puede tramitar de forma digital la Asignación por Nacimiento, un aporte económico dirigido a personas con empleo formal o ingresos registrados ante el organismo.
Gracias a esta modalidad online, los solicitantes pueden completar el proceso desde el celular o la computadora, lo que evita traslados y agiliza la gestión, sin que sea necesario acercarse personalmente a una oficina.
Cómo es la Asignación por Nacimiento de ANSES
La Asignación por Nacimiento consiste en un pago único destinado a uno de los padres tras el nacimiento de un hijo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y se complete correctamente el trámite correspondiente.
El monto vigente es de $65.828 y está dirigido a los titulares del SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) y de la AUH (Asignación Universal por Hijo), con la condición de que el ingreso familiar total no supere los $4.630.534, de acuerdo con la información oficial publicada por el organismo previsional.
Cuáles son los requisitos de la Asignación por Nacimiento de ANSES
El resto de los requisitos necesarios para acceder, son:
- El hijo debe tener entre 2 meses y 2 años (para nacimiento).
- En caso de adopción, la sentencia debe haber sido dictada dentro de los últimos 2 años.
- Haber tenido derecho a cobrar AUH, Asignación por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo durante el mes del nacimiento o adopción.
- Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes vigentes.
Además se necesita la siguiente documentacion respaldatoria:
- DNI de la madre y/o padre.
- DNI del hijo/a.
- Partida de nacimiento del menor.
- Sentencia de adopción, en caso de que aplique.
Cómo hacer el trámite para la Asignación por Nacimiento de ANSES
Para acceder a la Asignación por Nacimiento, es requisito que el niño o niña tenga entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar la solicitud. El procedimiento puede hacerse de forma online a través de Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social, siguiendo estos pasos:
- Ingresar a Atención Virtual.
- Seleccionar la opción “Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción”.
- Elegir Nacimiento.
- Completar los datos solicitados y adjuntar la documentación requerida.
Además, quienes prefieran hacerlo de manera presencial pueden gestionar el beneficio en oficinas de ANSES, siempre con turno previo.