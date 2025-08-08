La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que ahora se puede tramitar de forma digital la Asignación por Nacimiento, un aporte económico dirigido a personas con empleo formal o ingresos registrados ante el organismo.

Gracias a esta modalidad online, los solicitantes pueden completar el proceso desde el celular o la computadora, lo que evita traslados y agiliza la gestión, sin que sea necesario acercarse personalmente a una oficina.

Cómo es la Asignación por Nacimiento de ANSES

La Asignación por Nacimiento consiste en un pago único destinado a uno de los padres tras el nacimiento de un hijo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y se complete correctamente el trámite correspondiente.

El monto vigente es de $65.828 y está dirigido a los titulares del SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) y de la AUH (Asignación Universal por Hijo), con la condición de que el ingreso familiar total no supere los $4.630.534, de acuerdo con la información oficial publicada por el organismo previsional.

Cuáles son los requisitos de la Asignación por Nacimiento de ANSES

El resto de los requisitos necesarios para acceder, son:

El hijo debe tener entre 2 meses y 2 años (para nacimiento).

En caso de adopción, la sentencia debe haber sido dictada dentro de los últimos 2 años.

Haber tenido derecho a cobrar AUH, Asignación por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo durante el mes del nacimiento o adopción.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes vigentes.

Además se necesita la siguiente documentacion respaldatoria:

DNI de la madre y/o padre.

DNI del hijo/a.

Partida de nacimiento del menor.

Sentencia de adopción, en caso de que aplique.

Cómo hacer el trámite para la Asignación por Nacimiento de ANSES

Para acceder a la Asignación por Nacimiento, es requisito que el niño o niña tenga entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar la solicitud. El procedimiento puede hacerse de forma online a través de Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social, siguiendo estos pasos:

Ingresar a Atención Virtual. Seleccionar la opción “Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción”. Elegir Nacimiento. Completar los datos solicitados y adjuntar la documentación requerida.

Además, quienes prefieran hacerlo de manera presencial pueden gestionar el beneficio en oficinas de ANSES, siempre con turno previo.