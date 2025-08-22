La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en septiembre de 2025 se aplicará un incremento del 1,9% en los valores de la asignación por hijo correspondiente al SUAF. Esta actualización se estableció en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de julio, elaborado y difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 279/2025, el SUAF constituye el mecanismo mediante el cual la Anses abona las prestaciones familiares dirigidas a los trabajadores registrados en relación de dependencia.

Cuál es el monto que recibiría SUAF de ANSES por hijo en septiembre 2025

Los nuevos montos estimativos de la asignación por hijo del SUAF conforme al rango de ingresos serán los siguientes:

Subirá de $56.475 en agosto a $57.548 en septiembre.

Pasará de $38.094 a $38.818.

De $23.040 a $23.478.

De $11.886 a $12.112.

Dichos valore son estimativos ya que es necesario esperara a que el organismo previsional los confirme en el Boletín Oficial.

Cuánto cobra la asignación por hijo con discapacidad de ANSES en septiembre 2025

En el caso de los hijos que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los importes del SUAF también tendrán una suba del 1,9%.