La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya tienen habilitada la posibilidad de presentar la Libreta AUH, el documento necesario para acceder al 20% del monto retenido mensualmente.

Dicho porcentaje, que se acumula a lo largo del año, se abona en un solo pago una vez que las familias verifican el cumplimiento de los controles médicos, el esquema de vacunación completo y la asistencia escolar de los niños y adolescentes.

Por qué es importante tramitar la Libreta AUH de ANSES

La Libreta AUH (Formulario PS.147) es un documento obligatorio que tiene una doble finalidad: sanitaria y educativa.

En ella se registran los controles médicos, el cumplimiento del calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños, niñas y adolescentes que perciben la Asignación Universal por Hijo.

El organismo estatal utiliza esta información para verificar que los menores estén escolarizados y con los controles de salud actualizados. Si la libreta no se entrega dentro del plazo establecido, el organismo solo abona el 80% mensual del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se cumpla con la presentación, la cual debe realizarse antes del 31 de diciembre.

Ese 20% acumulado representa un ingreso considerable para las familias, que puede alcanzar varios miles de pesos anuales, dependiendo del número de hijos y de los meses acumulados.

Cumplir con este trámite en tiempo y forma no solo garantiza el cobro del monto retenido, sino que también asegura el control médico y educativo de los niños, un aspecto esencial del programa impulsado por ANSES.

Cómo es el trámite de la Libreta AUH de ANSES

El paso a paso es el siguiente: