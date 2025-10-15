En los últimos meses de 2025 se vuelve especialmente relevantísimo contar con la Certificación Negativa de ANSES. Esta herramienta suele exigirse en trámites estatales, concursos, subsidios y en la gestión de beneficios sociales.

La importancia de la certificación radica en que muchas instituciones públicas y privadas solicitan una constancia actualizada de que, entre otras cosas, la persona está al día con sus obligaciones ante ANSES. Por lo tanto, quienes anticipen que necesitarán esta certificación deberían verificar con antelación su condición dentro de ANSES y los pasos para descargarla.

Qué es y para qué sirve la Certificación Negativa de ANSES

La Certificación Negativa es un comprobante emitido por la ANSES que confirma que una persona no percibe aportes ni prestaciones de ese organismo, como jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares. La certificación incluye información detallada sobre:

Declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia.

Declaraciones juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), tanto de trabajadores activos como pasivos.

Transferencias como autónomo, monotributista y/o personal de casas particulares.

Cobro de Asignación por Maternidad para personal de casas particulares.

Cobro de la Prestación por Desempleo.

Cobro de programas sociales.

Cobro de la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo.

Cobro de Asignaciones Familiares.

Cobro de Progresar.

Inicio de una Prestación Previsional Nacional.

Cobro de prestaciones previsionales vigentes.

Obra social.

Además, este comprobante indica si la persona está registrada o no como Monotributista Social, brindando así una visión completa de su situación frente al sistema previsional.

Su tramitación es completamente online, a través del sitio oficial de ANSES, y no requiere firma ni sello. El documento tiene una validez de 30 días a partir de su emisión.

Cómo descargar la Certificación Negativa de ANSES en 2025

La Certificación Negativa puede tramitarse de dos formas: a través de la app Mi ANSES o ingresando al sitio web oficial del organismo. En ambos casos, es indispensable contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al servicio.

En la aplicación, el trámite se realiza desde la sección "Mis Datos", donde podrás consultar y descargar el comprobante.

Si preferís hacerlo desde la web, podés ingresar a esta página oficial, seleccionar el período que quieras verificar y obtener el documento. Es importante tener en cuenta que solo se pueden consultar los últimos seis meses.