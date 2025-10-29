Las Asignaciones Familiares son uno de los beneficios más relevantes dentro de las políticas sociales de ANSES, pero su continuidad depende del cumplimiento de ciertos requisitos que garantizan su correcta asignación.

Este programa representa un apoyo económico clave para miles de familias en todo el país, y su correcta gestión busca asegurar que los fondos lleguen a quienes realmente los necesitan. Por eso, la revisión de datos personales, laborales y familiares se ha vuelto una práctica habitual dentro de los controles que realiza el organismo.

Por qué ANSES puede darte de baja de una Asignación Familiar

Los beneficiarios pueden consultar su situación actual ingresando al sitio web oficial de ANSES, utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En la sección "Asignaciones Familiares", el sistema indica en qué tramo del SUAF se encuentra cada trabajador y si aún permanece dentro de los límites establecidos.

Desde el mismo portal es posible acceder a la fecha de cobro, el lugar asignado y el estado de la presentación, facilitando el seguimiento de cada trámite.

En caso de que el titular o algún integrante del grupo familiar supere el tope de ingresos fijado por la nueva resolución, el sistema emitirá automáticamente una notificación informando la suspensión del pago a partir del mes siguiente.

Qué requisitos tienen las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025

La Resolución 318/2025, publicada en el Boletín Oficial, introduce nuevos límites de ingresos tanto individuales como familiares y dispone que quienes excedan esos montos dejarán de recibir las asignaciones familiares. La medida forma parte de una política de reordenamiento de prestaciones.

No obstante, la actualización de los topes generó inquietud entre los beneficiarios, ya que se estima que aproximadamente un 22% de los titulares con empleo formal quedará excluido del sistema, al menos de manera temporal, hasta tanto se revisen o ajusten nuevamente los parámetros establecidos.