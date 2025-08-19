La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que desde el 22 de agosto de 2025 se iniciará el desembolso de $322.000, monto que será percibido únicamente por quienes realizaron el trámite exigido y cumplen con las condiciones establecidas.

En esta ocasión, los beneficiarios de este programa social recibirán el pago con un incremento, ya que el valor se actualiza conforme al ajuste del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

A qué refiere el pago de ANSES de $322.000 para el final de agosto 2025

La Prestación por Desempleo es un apoyo económico destinado a empleados en relación de dependencia que hayan sido desvinculados sin causa justificada, cuyo contrato haya concluido o que se encuentren sin trabajo por motivos previstos en la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013.

El monto de esta asistencia se ajusta automáticamente en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que en agosto alcanza los $322.200. De esta manera, el beneficio no podrá ser menor a $161.000 (equivalente al 50% del SMVM) ni mayor a $322.200 (100% del SMVM). La suma concreta dependerá de los aportes realizados por cada empleado durante su etapa laboral.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES

Para obtener este subsidio es necesario presentar el DNI junto con la documentación que respalde la situación de desempleo. El trámite puede llevarse a cabo de manera presencial en las oficinas de ANSES o de forma digital a través de la plataforma Mi ANSES.

El procedimiento es gratuito y se otorga únicamente a quienes cumplan con los requisitos de aportes: haber registrado seis meses en los últimos tres años para los trabajadores permanentes, o un mínimo de 90 días en el último año en el caso de eventuales o de temporada.

Cuándo se paga la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto 2025

El cronograma de pagos es el siguiente: