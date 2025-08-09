ANSES modifica el calendario de pagos por el feriado del 17 de agosto: cómo queda
Conocé a continuación el cronograma de pagos de las asignaciones que otorga el organismo estatal debido al próximo feriado.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dio a conocer el cronograma de cobros para agosto de 2025, destinado a jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
No obstante, en esta ocasión el calendario tendrá una modificación a raíz del feriado puente del viernes 15 de agosto, que se suma al feriado del domingo 17 en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Qué cambia ANSES con el feriado del 17 de agosto en 2025
De acuerdo a lo informado por la entidad, el cronograma de pagos dará inicio el viernes 8 de agosto con los beneficiarios de haberes mínimos cuyos DNI finalizan en 0, manteniendo el esquema habitual. La distribución continuará de forma progresiva, aunque se verá interrumpida el viernes 15, jornada no laborable por tratarse de un feriado puente con fines turísticos.
Esta interrupción implicará una breve pausa en los pagos, que se reanudarán el lunes 18 de agosto para quienes tengan documentos terminados en 5. Cabe aclarar que el feriado del domingo 17, que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General San Martín, no afecta el cronograma, dado que los fines de semana no se realizan acreditaciones.
Cómo queda el calendario de pagos de ANSES en agosto 2025
El cronograma de pagos se establece de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de agosto
- DNI terminados en 6: 18 de agosto
- DNI terminados en 7: 19 de agosto
- DNI terminados en 8: 20 de agosto
- DNI terminados en 9: 21 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignación Universal por Hijo y Asignaciones Familiares
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 15 de agosto
- DNI terminados en 6: 18 de agosto
- DNI terminados en 7: 19 de agosto
- DNI terminados en 8: 20 de agosto
- DNI terminados en 9: 21 de agosto
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 15 de agosto
- DNI terminados en 6: 18 de agosto
- DNI terminados en 7: 19 de agosto
- DNI terminados en 8: 20 de agosto
- DNI terminados en 9: 21 de agosto
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto