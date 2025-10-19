La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó oficialmente, mediante un comunicado, que todas las gestiones ante el organismo son completamente gratuitas. Con esta aclaración, el ente previsional busca prevenir posibles estafas o engaños a los beneficiarios, ya que se han detectado mensajes falsos que intentan hacerse pasar por comunicaciones oficiales.

Por otro lado, durante esta semana se dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre registró un aumento del 2,1 %, según los datos difundidos por el INDEC.

Qué dijo ANSES respecto a los trámites y las gestiones a partir de noviembre 2025

En el comunicado oficial, el organismo estatal reiteró que todos los trámites del organismo son totalmente gratuitos, tanto en su versión virtual como presencial, y subrayó que no es necesario recurrir a gestores ni intermediarios para realizarlos.

Asimismo, el ente previsional recordó que nunca solicita datos personales, claves de acceso o información bancaria por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto.

Ante la recepción de comunicaciones sospechosas o ajenas a los canales oficiales, se recomienda no responder, desestimarlas de inmediato y realizar la denuncia correspondiente. Para efectuarla, los beneficiarios cuentan con tres vías habilitadas: