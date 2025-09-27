La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió un aviso formal con el fin de advertir a la ciudadanía sobre una nueva forma de fraude detectada en lugares públicos. La entidad remarcó que no lleva a cabo censos, controles ni recolección de datos en la vía pública ni en viviendas particulares.

Esta advertencia se emite a raíz de denuncias de situaciones en las que delincuentes se hacen pasar por representantes de ANSES para conseguir información personal de los vecinos.

Cuál es el comunicado de ANSES por la nueva modalidad de estafa en la vía pública

El organismo que depende del Ministerio de Capital Humano recordó que toda gestión debe realizarse únicamente mediante sus canales habilitados. Con esta advertencia, ANSES busca evitar que los beneficiarios sean víctimas de fraudes que puedan poner en riesgo su seguridad personal y financiera.

La entidad subrayó que jamás solicita claves, datos bancarios ni información privada por correo electrónico, llamadas telefónicas, redes sociales o encuentros fuera de sus oficinas. Los únicos medios válidos para realizar trámites sensibles son:

Las delegaciones del organismo con turno previo.

La página oficial (www.anses.gob.ar).

La aplicación mi ANSES.

Asimismo, se aclaró que los agentes autorizados nunca visitan domicilios para pedir dinero o información, por lo que cualquier persona que actúe de ese modo lo hace de manera ilícita.

Frente a un intento de engaño, la recomendación es no brindar datos y proceder de la siguiente forma:

Realizar la denuncia inmediatamente ante la policía.

Confirmar la autenticidad del contacto mediante los canales oficiales.

Descartar propuestas de trámites "express" o beneficios que no fueron solicitados.

La protección de la información de los ciudadanos constituye una prioridad para ANSES. Por eso, el organismo insiste en la importancia de mantenerse en estado de alerta y denunciar cualquier situación sospechosa.

Ante dudas o para corroborar la validez de un trámite, los usuarios deben comunicarse directamente a través de las plataformas oficiales de la entidad.