El Certificado de Empadronamiento (CODEM) es un trámite muy solicitado por jubilados, pensionados, personas que cobran la Prestación por Desempleo y trabajadores en actividad que cuentan con cobertura de obra social. Puede obtenerse sin costo y de manera sencilla a través del sitio oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Este documento tiene gran importancia porque acredita qué obra social corresponde no solo al beneficiario, sino también a sus familiares a cargo. Por eso, suele ser requerido por empleadores, instituciones médicas —como clínicas u hospitales— y otros organismos administrativos.

Cómo es el CODEM de ANSES y quiénes pueden anotarse

Según lo detallado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Comprobante de Empadronamiento (CODEM) puede ser solicitado por trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados. También incluye a los familiares a cargo del titular: cónyuge o pareja conviviente, hijos menores de 21 años, jóvenes de hasta 25 años que estén estudiando y personas con discapacidad, sin límite de edad.

En el caso de que se quiera modificar datos, será indispensable contar con la Clave de la Seguridad Social. Las correcciones pueden gestionarse mediante la opción de Atención Virtual o a través de la aplicación Mi ANSES. Una vez que el sistema registra la actualización, el interesado tiene la posibilidad de descargar nuevamente el CODEM con la información rectificada.

Cómo descargarse el CODEM de ANSES

El paso a paso para realizarlo de manera online es el siguiente: